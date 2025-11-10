‘A Night At The Opera’ de Queen cumple 50 años: Bohemian Rhapsody y más canciones del álbum

Este 21 de noviembre se cumplen 50 años del lanzamiento de ‘A Night at the Opera’, uno de los álbumes más emblemáticos en la historia de Queen. La banda británica, formada en 1970 por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, se consolidó como una de las más importantes del rock gracias a su estilo innovador y su capacidad para combinar distintos géneros musicales.

A lo largo de su carrera, Queen dejó un legado con discos como Sheer Heart Attack, News of the World, The Game y Innuendo, entre muchos otros. Entre sus temas más reconocidos se encuentran We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love y, por supuesto, Bohemian Rhapsody, una canción que cambió la historia del rock y se convirtió en su tema más recordado.

Le puede interesar: ‘Bohemian Rhapsody’ cumple 50 años y esta es la verdadera historia que inspiró a Freddie Mercury; una leyenda

Bohemian Rhapsody fue escrita por Freddie Mercury y destaca por su estructura poco convencional y con secciones que mezclan balada, ópera y rock. Este tema forma parte de A Night at the Opera, el cuarto disco de estudio de Queen, lanzado el 21 de noviembre de 1975, considerado una de sus obras maestras.

A Night at the Opera: el disco que consolidó a Queen

El álbum A Night at the Opera representó un punto clave en la carrera del grupo. Su producción fue una de las más costosas de la época, y su sonido mostró el talento y la creatividad de cada integrante. El título del disco fue inspirado en una película del mismo nombre protagonizada por los Hermanos Marx.

Además de Bohemian Rhapsody, el álbum incluye canciones que muestran la diversidad musical de Queen, como You’re My Best Friend, compuesta por John Deacon; Love of My Life, una de las baladas más queridas por los seguidores; y ’39, una pieza escrita e interpretada por Brian May.

Mire también: El legendario disco de Queen que, según Brian May, fue un error absoluto: incluye un himno histórico

El listado completo de canciones es el siguiente:

Death On Two Legs Lazing On a Sunday Afternoon I’m In Love With My Car You’re My Best Friend ’39 Sweet Lady Seaside Rendezvous The Prophet’s Song Love of My Life Good Company Bohemian Rhapsody God Save the Queen

A medio siglo de su lanzamiento, A Night at the Opera sigue siendo un referente del rock y un recordatorio del talento y la innovación que definieron a Queen. A pesar de su disolución, su legado continúa inspirando a nuevas generaciones y demostrando que la música de la banda británica sigue tan viva como hace 50 años.