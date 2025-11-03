‘Bohemian Rhapsody’ cumple 50 años y esta es la verdadera historia que inspiró a Freddie Mercury; una leyenda

Sin duda alguna, Queen logró hacer historia en la industria musical con todas y cada una de sus canciones, pero en especial con ‘Bohemian Rhapsody’, que con el paso del tiempo se convirtió en todo un himno. Ya han pasado 50 años desde su lanzamiento, por lo que todos hablan de lo que logró ser esta icónica cinta que marcó a cientos de personas en el mundo.

Esta fue una de las primeras mezclas entre la ópera, la balada, el rock y un grupo de hombres con sed de hacer historia en la música. Fue así como Freddie Mercury decidió mostrar esta canción en uno de los escenarios más importantes del mundo e hizo que esto transcendiera con el paso de los años en múltiples géneros y, en general, en la industria musical.

¿Cuál es la historia detrás de Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury?

El pasado 31 de octubre se cumplieron 50 años desde que se dio el lanzamiento de esta historia, por lo que los artistas no se imaginaron nunca lo que sería este éxito. Sin duda, la canción de Bohemian Rhapsody se convirtió en toda una obra maestra, un himno, un sonido que se escuchaba en todos los lugares del mundo, sin importar los gustos, ni el idioma.

Todo nació el 31 de octubre del 1975, cuando la banda Queen decidió sacar esta historia revolucionaria que generó cientos de comentarios. No solo era una canción con sonidos diferentes, sino que tenía una duración de un poco más de seis minutos, algo que, para muchos en ese entonces, era demasiado y un “fracaso prematuro”.

Fue el primer sencillo de su álbum ‘A Night at the opera’ y sin duda, iba en contra de todo lo que creía que sería un éxito en ese momento. Pues en radio, nunca se había puesto una canción tan larga, así que se decía, que no iba a lograr darse a conocer ante los demás.

Sin embargo, durante nueve semanas después de su estreno, logró ubicarse en el primer lugar de las listas británicas de radio de ese entonces. Logrando así un reconocimiento nacional e internacional, que pocos lograban creer, impulsando, sin duda, la obra maestra de Freddie Mercury.

La canción fue toda una obra que nació en un estudio de grabación, según se dio a conocer en varias ocasiones en documentales relacionados con la banda. Al parecer, fue una idea nativa, totalmente de Freddie Mercury, por lo que al principio su nombre era ‘La cosa de Fred’, sin imaginar lo que llegaría a ser en unos años.

Además, se dice que esta no era una sola canción, sino que la idea original era hacer tres canciones totalmente separadas, pero después quiso unirlas, para poder ver qué pasaba con un nuevo ritmo en una canción de rock que nadie esperaba.

El video remasterizado de la canción se subió a YouTube en agosto del 2008, por lo que ya tiene 17 años en la plataforma y acumula más de mil millones de visualizaciones. Siendo una de las más escuchadas de la plataforma con más de 13 millones de me gusta y cientos de comentarios en redes sociales.