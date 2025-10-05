Con la llegada de octubre, conocido como el mes del terror, muchos aprovechan para sumergirse en maratones de películas y series que les pongan los pelos de punta. Por ello, con la ayuda de la inteligencia artificial, le traemos una recomendación para que disfrute de esta época especial para los amantes del terror y el horror.

Según la IA, la mejor serie de terror para ver este Halloween es ‘La Maldición de Hill House’, una producción original de Netflix que combina el drama familiar con apariciones paranormales y escenas que se quedan grabadas en la mente de los espectadores.

Con una puntuación de 4.7 estrellas de 5.0, la historia, creada por Mike Flanagan, se ha convertido en un referente moderno del género de terror, logrando un equilibrio perfecto entre sustos, tensión psicológica y una narrativa cargada de emociones.

Disponible en la plataforma de streaming Netflix, la serie es ideal para quienes buscan una experiencia intensa que no les permita despegarse del televisor, con sus capítulos que invitan a verlos de corrido. Así que si está listo para vivir noches de escalofríos, ya sabe qué título no puede faltar en su lista este mes del horror.

La serie cuenta con una sola temporada de 10 capítulos, sin embargo si usted es una de las personas que ama este tipo de producciones y quiere pasarsela de maratón, puede continuar la experiencia con ‘La maldición de Bly Manor’, una temporada de la misma antología. Aunque la trama y los personajes cambian, ambas series comparten estilo y parte del elenco, lo que permite conectar con aquellos que aman el horror y buscan sumergirse en este universo escalofriante.

La historia está inspirada principalmente en la novela ‘Otra vuelta de tuerca (1898)’ de Henry James, aunque también toma elementos de otros relatos del autor. La trama gira en torno a Dani, una joven institutriz estadounidense contratada para cuidar a dos niños huérfanos, Flora y Miles, a medida que Dani se adapta a la vida en la mansión, empieza a enfrentarse a presencias sobrenaturales y recuerdos dolorosos, mientras los misterios del lugar revelan un pasado marcado por tragedias, amores imposibles y pérdidas.

Escrito por: Stefania Torres