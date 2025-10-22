Tenemos una sorpresa para todos los fanáticos de la agrupación de Mike Shinoda. Si quiere disfrutar del concierto de esta icónica banda en Bogotá el próximo 25 de octubre, participe en nuestra actividad ‘Linkin Park con Radioacktiva’ y gane una boleta doble para este esperado evento que se realizará en el Vive Claro.

No solo tendrá que demostrar que es seguidor de la banda, sino que, además, es un fiel oyente del Planeta Rock.

¿Cómo participar por boleta doble de Linkin Park?

La dinámica es muy sencilla: desde el jueves 22 hasta el sábado 25 de octubre de 2025, solo debe ingresar al formulario que encuentra después de estas indicaciones, dejar sus datos personales y responder correctamente tres preguntas sobre la entrevista de Mike Shinoda en Radiacktiva.

Si no la ha visto, es lo primero que tiene que hacer para tener más oportunidades de ganar.

El que responda correctamente y en el menor tiempo posible será el ganador de la boleta doble para que pueda llevar a un acompañante a disfrutar de la mejor música en vivo.

Lo que debe tener en cuenta

Para participar debe ser mayor de 18 años y tener en cuenta que, no podrán concursar personas que hayan ganado un premio en Radioacktiva en los últimos cinco meses, ni quienes ingresen información falsa al formulario, pues serán descalificados automáticamente. Recuerde que solo se permite una participación por núcleo familiar.

Una vez contactado el ganador, tendrá un plazo de un día para responder y confirmar sus datos; de lo contrario, la boleta será entregada al siguiente participante que cumpla con los requisitos. Además, para recibir el premio, el ganador deberá firmar los términos y condiciones de la actividad.

¿Cuáles canciones cantará Linkin Park en Colombia?

Para que calienten los motores y canten a grito herido, en Radioacktiva preparamos el setlist que prepararía la banda para brillar desde el gran escenario del Vive Claro de Bogotá, donde, por su puesto, hay temas como ‘In The End’ o ‘Numb’.

