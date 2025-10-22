Linkin Park rompe histórico récord gracias a sus fans: la banda entró a una legendaria lista

Linkin Park sigue con demostraciones de ser una de las mejores bandas de la actualidad y del siglo XXI. La agrupación ha llegado a acumular miles de fanáticos alrededor del mundo, a partir de éxitos brillantes, y un legado enorme.

Tanto con Chester Bennington, como con Emily Armstrong, la banda ha conseguido enamorar a millones de personas alrededor del mundo.

Muestra de ello es un histórico logro que fue resaltado por parte de la banda en los últimos días, y aquí les contamos los detalles.

Linkin Park rompe histórico récord gracias a sus fans

El éxito de Linkin Park es fácilmente medible. Varios de sus éxitos se han convertido en himnos generacionales, pero también se pueden ver a través de cifras.

Esta banda acumula miles de fanáticos en sus shows en vivo, y a su vez, también en los ‘charts’ de las plataformas digitales, donde ha demostrado la capacidad de apilar éxitos.

Sin embargo, esta influencia también se ha demostrado en la venta de discos físicos. Esta banda ha sido capaz de conseguir grandes dividendos, y así lo presentó un ranking revelado recientemente.

Hace algunos días, la página oficial de Official Charts recopiló los 10 discos de rock y metal más vendidos del siglo XXI, y la banda no solo dijo presente, sino que lo hizo 2 veces.

Linkin Park se presentó como segunda de la lista, gracias al brillo de ‘Hybrid Theory’, uno de sus mejores discos, el cual está solo por detrás del ‘American Idiot’ de Green Day.

Sin embargo, esta agrupación también consiguió decir presente en el puesto número 8 del ranking, gracias a un álbum legendario como ‘Meteora’.

Esta es la banda rompió un gran récord al ser la banda con 2 producciones en el top 10, además de la posición más alta, en comparación de Nickelback, su contrincante que también se presentó 2 veces en el ranking con ‘All The Right Reasons’ y ‘Silver Side Up’ en los puestos 7 y 9.

Esta es una gran muestra del legado de Linkin Park, pero, también del brillo generacional de una banda que ha tenido el apoyo incondicionalo de sus fans.

El top 10 al completo se presenta de la siguiente manera:

1- ‘American Idiot’ – Green Day

2- ‘Hybrid Theory’ – Linkin Park

3- ‘Permission to Land’ – Darkness

4- ‘Fallen’ – Evanescence

5- ‘Black Holes & Revelations’ – Muse

6- ‘The Black Parade’ – My Chemical Romance

7- ‘Silver Side Up’ – Nickelback

8- ‘Meteora’ – Linkin Park

9- ‘All The Right Reasons’ – Nickelback

10- ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog’ – Limp Bizkit