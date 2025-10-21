Rockactividad
Linkin Park setlist 2025 Colombia: Posibles canciones From Zero World Tour, sin 'Breaking The Habit'

Linkin Park vuelve a Colombia en este 2025 y los fanáticos empiezan a prepararse para un setlist lleno de clásicos y novedades.

Linkin Park se prepara para su llegada a Colombia en este 2025. La histórica banda de Mike Shinoda vuelve al continente, y su primera parada en el ‘From Zero World Tour’ será justamente en este país, donde ya brilló en 2024.

Miles de fans están listos para volver a recibir el histórico show que tuvo lugar en el país en noviembre del año pasado.

Para empezar a palpitar esta cita imperdible, aquí les tenemos el setlist que prepararía la banda para brillar desde el gran escenario del Vive Claro de Bogotá.

Linkin Park vuelve a Colombia

Para todos fue una sorpresa que Linkin Park llegara a Colombia en su gira de reunión en 2024. La banda que nunca se había presentado en el país llegó a Bogotá, y presentó un arsenal de éxitos imperdible.

Canciones de la talla de ‘In The End’ o ‘Numb’ retumbaron desde el Coliseo MedPlus, con una energía que dejaron encantada a la propia banda.

Muestra de ello es la nueva fecha que anunció la agrupación en Colombia a los pocos días, aunque con 1 año de antelación.

Después de mucha espera, este show finalmente tendrá lugar y se llevará a cabo el próximo 25 de octubre desde el Vive Claro de Bogotá.

Claramente la banda variará en su setlist respecto al de hace 1 año, especialmente por el lanzamiento de su último disco ‘From Zero’.

Esto implicará que algunos clásicos de la banda queden afuera, pero, para que se prepare y repase las letras y melodías de esta banda, aquí les dejamos el posible ‘setlist’ de Linkin Park.

El posible setlist en Bogotá

De acuerdo al último show de la banda realizado en Seattle el 24 de septiembre, el repertorio sería el siguiente:

  1. Somewhere I Belong
  2. Lying From You
  3. Stained
  4. Crawling
  5. From Zero (Intro)
  6. The Emptiness Machine
  7. The Catalyst
  8. Burn It Down
  9. Up From the Bottom
  10. Where’d You Go
  11. Waiting for the End
  12. Castle of Glass
  13. Two Faced
  14. Joe Hahn Solo
  15. When They Come for Me / Remember the Name
  16. Casualty
  17. One Step Closer
  18. Lost
  19. Over Each Other
  20. What I’ve Done
  21. Overflow
  22. Numb
  23. A Place for My Head
  24. Heavy Is the Crown
  25. Bleed It Out
  26. Papercut
  27. In the End
  28. Faint

Entre las posibles ausencias destacan ‘Breaking The Habit’ o ‘Given Up’, aunque, los fans esperan sorpresas de la banda en esta lista de canciones.

