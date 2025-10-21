Linkin Park setlist 2025 Colombia: Posibles canciones From Zero World Tour, sin ‘Breaking The Habit’

Linkin Park se prepara para su llegada a Colombia en este 2025. La histórica banda de Mike Shinoda vuelve al continente, y su primera parada en el ‘From Zero World Tour’ será justamente en este país, donde ya brilló en 2024.

Miles de fans están listos para volver a recibir el histórico show que tuvo lugar en el país en noviembre del año pasado.

Para empezar a palpitar esta cita imperdible, aquí les tenemos el setlist que prepararía la banda para brillar desde el gran escenario del Vive Claro de Bogotá.

Linkin Park vuelve a Colombia

Para todos fue una sorpresa que Linkin Park llegara a Colombia en su gira de reunión en 2024. La banda que nunca se había presentado en el país llegó a Bogotá, y presentó un arsenal de éxitos imperdible.

Canciones de la talla de ‘In The End’ o ‘Numb’ retumbaron desde el Coliseo MedPlus, con una energía que dejaron encantada a la propia banda.

Muestra de ello es la nueva fecha que anunció la agrupación en Colombia a los pocos días, aunque con 1 año de antelación.

Después de mucha espera, este show finalmente tendrá lugar y se llevará a cabo el próximo 25 de octubre desde el Vive Claro de Bogotá.

Claramente la banda variará en su setlist respecto al de hace 1 año, especialmente por el lanzamiento de su último disco ‘From Zero’.

Esto implicará que algunos clásicos de la banda queden afuera, pero, para que se prepare y repase las letras y melodías de esta banda, aquí les dejamos el posible ‘setlist’ de Linkin Park.

El posible setlist en Bogotá

De acuerdo al último show de la banda realizado en Seattle el 24 de septiembre, el repertorio sería el siguiente:

Somewhere I Belong Lying From You Stained Crawling From Zero (Intro) The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Up From the Bottom Where’d You Go Waiting for the End Castle of Glass Two Faced Joe Hahn Solo When They Come for Me / Remember the Name Casualty One Step Closer Lost Over Each Other What I’ve Done Overflow Numb A Place for My Head Heavy Is the Crown Bleed It Out Papercut In the End Faint

Entre las posibles ausencias destacan ‘Breaking The Habit’ o ‘Given Up’, aunque, los fans esperan sorpresas de la banda en esta lista de canciones.