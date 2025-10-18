La joya musical que le cambió la vida a Bruce Dickinson, de Iron Maiden: “sabía cada nota”

Bruce Dickinson es una de las leyendas más grandes en la historia del heavy metal. El vocalista de Iron Maiden ha protagonizado a propia voz éxitos brillantes que han dejado un legado inolvidable para los fanáticos.

Este cantante está entre los más grandes de la industria musical, pero, incluso, el propio Dickinson tiene músicos y álbumes que lo han inspirado dentro de su catálogo.

De hecho, hay un disco que, según el propio Dickinson, cambió su vida, y aquí les contamos de cual se trata exactamente.

El disco que le cambió la vida a Bruce Dickinson

En una amplia cantidad de ocasiones, Dickinson se ha referido a bandas o grabaciones que han llegado a generar un gran gusto musical de su parte.

Este cantante ha dejado en lo más alto el nombre de agrupaciones como AC/DC, Black Sabbath, Rainbow o Judas Priest.

Sin embargo, hay un álbum especificamente el cual Bruce Dickinson ha apreciado a tal nivel que, asegura que llegó a cambiarle la vida.

Este es un disco ‘live’, con el cual el artista llegó a sentirse apasionado a temprana edad, al punto de incluso saber cada nota que había en él.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Made In Japan’ de Deep Purple, una producción lanzada en 1973, gracias al estilo que presenta, y la potencia demostrada por la banda en sus shows en el año de 1972.

Dickinson explicó que: “‘Made In Japan’ fue probablemente el segundo disco de Deep Purple que escuché después de ‘Made In Rock’ y cambió mi vida… Me sorprendió, quería ser todos en esa banda”.

En estas declaraciones realizadas por el día mundial del álbum en 2025, Dickinson expresó que siente gran admiración por esta banda, especialmente por Richie Blackmore.

Del mismo modo, Bruce Dickinson afirmó que este, en su opinión, es el mejor álbum en vivo en la historia del rock, e incluso pudo conocer tiempo después como se conoció este disco.

Esto sin dudas, habla positivamente del legado de una banda legendaria como Deep Purple. Pero, también refleja las bases que tuvo en el rock una estrella del heavy metal, como lo es Bruce Dickinson.