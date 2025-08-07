Las 5 mejores canciones de Bruce Dickinson: la voz legendaria del heavy metal

Bruce Dickinson es uno de los mejores cantantes en la historia del heavy metal. Este histórico artista ha sido capaz de dominar de gran manera este género, con una amplia cantidad de éxitos brillantes en la discografía de Iron Maiden.

Esta voz ha marcado a miles de personas en el mundo, las cuales consideran a Dickinson una leyenda de la historia musical, por lo que su legado es indudable.

Sin embargo, en este caso, en un 7 de agosto, día de su cumpleaños número 67, destacaremos las 5 mejores canciones de este artista.

Las 5 mejores canciones de Bruce Dickinson

La trayectoria de Bruce Dickinson es una de las más brillantes del heavy metal. Si bien Iron Maiden ha contado con una amplia cantidad de vocalistas, para muchos, Dickinson es el más querido.

El tono de su voz ha resaltado en varios éxitos inolvidables, y su estilo llega a ser, sin dudas, uno de los más notables.

Este artista ha lanzado también canciones en solitario, y en cada una de estas ocasiones ha demostrado que es uno de los vocalistas más inolvidables del género.

Elegir solo 5 canciones de Bruce Dickinson es sumamente subjetivo, pero, el camino de su carrera se podría definir con algunos éxitos brillantes.

El primero de ellos es, nada más y nada menos que, ‘Hallowed Be Thy Name’. Esta composición fue lanzada en 1982, y aun a día de hoy, retumba en la mente de muchos amantes del metal.

En el segundo puesto destaca ‘Tears of the Dragon’. Esta fue una canción presente en el segundo disco solitario de este artista, y posee una potencia notable que enamoró a muchos.

La mitad de este top es para una de las mejores canciones de Iron Maiden. Esta banda posee varios éxitos históricos, pero hay uno que logró impulsar su fama a niveles inmensos y es, por supuesto ‘The Trooper’.

En el penúltimo lugar nos volvemos a topar con la carrera en solitario de Bruce Dickinson, ahora con una canción que le dio el nombre a su quinto disco, como lo es ‘Chemical Wedding’.

Finalmente, el éxito encargado de cerrar este top es de Iron Maiden, y se trata de ‘Powerslave’, una de las partes más brillantes de la discografía de la ‘doncella de hierro’.

Sin dudas, estas son piezas legendarias del heavy metal, pero no habrían sido posibles sin la voz de Bruce Dickinson.