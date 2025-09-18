Iron Maiden en Colombia: estas son las probabilidades de verlos en 2026

La banda británica Iron Maiden confirmó en las últimas horas las fechas de su gira por Europa para 2026, lo que ha desatado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Esta gira es la continuación de “Run For Your Lives”, el tour con el que los ingleses celebran medio siglo de carrera musical, y que comenzó hace dos años. A pesar de la emoción que ha generado este anuncio, los fans de Latinoamérica ya se preguntan si los británicos pasarán por la región en medio de este nuevo tour.

A lo largo de esta gira, Iron Maiden se enfocará en rememorar sus primeros siete discos. Este repertorio ha sido el centro del tour, ofreciendo a los fans una experiencia nostálgica centrada en los clásicos más emblemáticos de la banda.

A pesar de que la banda ha tocado muchos de estos temas a lo largo de su carrera, esta vez lo hace con un enfoque único para celebrar su 50 aniversario. Durante este período, Maiden ha logrado agotar prácticamente todas las entradas en los conciertos, lo que demuestra la fiel devoción de sus seguidores.

La novedad de la gira

Una de las novedades que se destacan en esta gira es la integración de Simon Dawson como nuevo baterista. Dawson reemplazó a Nicko McBrain, quien anunció su retiro a finales de 2023 debido a las secuelas de un pequeño derrame cerebral que sufrió ese mismo año.

“Daría un paso atrás”, expresó McBrain en diciembre del año pasado, comentando que el derrame le dejó parcialmente paralizado del lado derecho de su cuerpo. Así, Dawson se une al grupo, y según las palabras de Steve Harris, líder y bajista de Iron Maiden: “Tanto él como toda la banda quieren dar las gracias a nuestros fans por la fantástica acogida que le han brindado en la primera parte de la gira”.

De momento, el Reino Unido será el encargado de cerrar la gira europea, con un concierto final programado para el 11 de julio de 2026. Antes de eso, la banda británica visitará varios países europeos, entre los que destacan Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y Portugal.

El bajista y líder de Iron Maiden, Steve Harris, compartió su entusiasmo por este recorrido: “Los fans han sido increíbles, el repertorio es perfecto para el 50 aniversario, el espectáculo es posiblemente el mejor que hemos hecho nunca, y la demanda de entradas ha sido increíble, con prácticamente todo agotado y más de un millón de fans asistiendo. Así que todos pensamos que deberíamos dar algunos conciertos más en Europa antes de partir hacia otras partes del mundo a finales de año”.

¿Y Latinoamérica?

Aunque aún no se han confirmado fechas en Latinoamérica, el mánager de la banda, Rod Smallwood, dejó abierta la posibilidad de futuros anuncios, asegurando: “Tengan por seguro que visitaremos a tantos de ustedes como sea posible el año que viene, antes de que la banda se tome un merecido descanso de las giras en 2027”. Por lo tanto, los seguidores latinoamericanos no pierden la esperanza de que Iron Maiden regrese pronto a la región.

A pesar de que las fechas para Latinoamérica no están en el horizonte inmediato, los fans de Iron Maiden de todo el mundo no pierden la esperanza de conocer más detalles de su gira.