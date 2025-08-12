Bruce Dickinson anuncia nuevo álbum solista y ya tiene fecha para su próxima gira

Bruce Dickinson, la voz emblemática de Iron Maiden y una de las figuras más influyentes del heavy metal, ha compartido emocionantes novedades sobre su futuro musical. En una reciente conversación para el legendario programa Charlie Kendall’s Metalshop, el cantante británico no solo habló sobre su inminente gira por Norteamérica, sino también sobre su esperado próximo álbum de estudio en solitario, el primero desde The Mandrake Project.

En medio de los preparativos para su tour estadounidense, que arranca el 22 de agosto en Anaheim, California, Dickinson desveló que ya tiene planes sólidos para entrar al estudio el próximo enero. Lo hará junto al productor Brendan Duffey, conocido por su trabajo en la remezcla del álbum Balls To Picasso.

“Vamos a entrar en el estudio en enero del año que viene para grabar el álbum con Brendan Duffey, que remezcló ‘Balls To Picasso’ e hizo un trabajo increíble”, afirmó. “Estamos pensando en sacar el disco en el 27”.

La banda que lo acompañará en esta nueva producción no es desconocida para sus seguidores recientes. Se trata del mismo grupo que lo acompañó durante la gira europea de The Mandrake Project, y también será el que lo acompañe en la gira promocional del nuevo álbum prevista para 2027. “La increíble banda que va a grabar el nuevo disco conmigo va a ser la misma banda que estuvo de gira en Europa conmigo”, reveló Dickinson, enfatizando su intención de mantener la cohesión musical.

Bruce Dickinson se prepara para iniciar su gira

En cuanto al tour que está por comenzar, Dickinson prometió un repertorio amplio, que recorrerá lo mejor de su carrera en solitario: “Este verano estaré de gira por EE.UU. por primera vez con ‘Mandrake’, y también tocaremos material de ‘The Chemical Wedding’, ‘Accident Of Birth’…”. También confirmó que no faltarán temas infaltables como “Tears [Of The Dragon]” y “Gods Of War”.

El artista, que cuenta con siete álbumes de estudio fuera de Iron Maiden, también adelantó que habrá espacio para joyas que han causado furor en Europa: “Cosas como ‘The Alchemist’, la gente en Europa, están, como: ‘Oh Dios mío. Está tocando ‘The Alchemist’ de ‘The Chemical Wedding’’. Y yo dije: ‘Sí, lo haremos. Y ‘Chemical Wedding’. Y también otras cosas que la gente dirá: ‘Oh, eso está muy bien’. Espero que lo hagan”.

Como si fuera poco, los fans de Iron Maiden también recibirán un guiño durante los shows: Dickinson tocará una canción de la legendaria banda británica, una que considera suya por haberla compuesto completamente en solitario. “Voy a tocar una de las que podría llamar mis canciones Maiden, porque obviamente escribí algunas de ellas completamente por mi cuenta”, confesó.