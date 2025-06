Bruce Dickinson revive su legado solista con la reedición de uno de sus mejores álbumes

El legendario vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha sacudido al mundo del rock con el anuncio de una versión expandida y remasterizada de su segundo álbum en solitario, Balls to Picasso. Bajo el sugerente título More Balls to Picasso, este nuevo lanzamiento estará disponible a partir del 25 de julio de 2025 y promete ser mucho más que una simple reedición.

En palabras del propio Dickinson: “Las canciones son las mismas, pero no reconocerás las vibraciones”. Esta frase resume la esencia de esta reimaginación sonora del álbum original, publicado en 1994. More Balls to Picasso no solo conserva todos los elementos del disco que alcanzó el puesto 21 en las listas británicas, sino que amplía su sonido con una producción moderna, enérgica y visceral.

Mientras revisaba su catálogo para una mezcla en formato Dolby Atmos, Dickinson se sintió impulsado a regresar a este trabajo que marcó un punto clave en su carrera como solista. “Mientras mezclaba todo mi catálogo en Dolby Atmos tenía un deseo persistente de revisitar y reinventar el disco. Así que meter más pelotas en Balls… fue una labor de amor”, declaró en un comunicado de prensa.

Novedades que tendrá More Balls to Picasso

La nueva versión presenta una serie de aportes destacados. El guitarrista sueco Philip Näslund se encargó de reforzar las guitarras con un enfoque más pesado y moderno. Antonio Teoli, compositor brasileño, sumó arreglos orquestales de alto impacto y sorprendió con la inclusión de instrumentos indígenas del Amazonas en el tema ‘Gods of War’, grabados por él mismo durante su residencia en esa región.

Además, el tema ‘Shoot All the Clowns’ se revitaliza con una sección de metales interpretada por músicos del prestigioso Berklee College of Music, mientras que la mezcla final ha estado a cargo de Brendan Duffey, reconocido por su trabajo reciente en The Mandrake Project. El toque final lo ha puesto Shay Baby, productor original del disco, que aportó su experiencia durante el proceso.

Cabe recordar que Balls to Picasso fue el sucesor del debut solista de Dickinson, Tattooed Millionaire (1990). Su título hace referencia al célebre pintor cubista Pablo Picasso, conocido por representar objetos esféricos de forma cuadrada, una metáfora visual que se refleja en la portada del álbum original: dos cuadrados en una pared de baño.

“Todo suena más vibrante y eléctrico gracias a la tecnología moderna”, asegura Dickinson en Instagram. “No hemos quitado nada, pero le hemos añadido un montón de guitarras rítmicas realmente pesadas y de sonido moderno, así que todo es más contundente, como debería haber sido en 1994”.

Este relanzamiento no solo es un homenaje a una etapa clave de su carrera, sino también una oportunidad para que nuevas generaciones descubran una versión actualizada y poderosa de uno de sus discos más personales. “No sabes cuánto me gusta este disco”, concluye Dickinson. Y ahora, con más “huevos” que nunca, los fans tendrán motivos de sobra para escucharlo como si fuera la primera vez.

