Bruce Dickinson, de Iron Maiden, explota contra el uso de celulares en los conciertos

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, es una de las figuras más influyentes del heavy metal. Desde que se unió a la banda en 1981, su voz potente, su puesta en escena y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los frontman más importantes del género.

Con Iron Maiden ha grabado algunos de los álbumes más importantes del metal, como ‘The Number of the Beast’, ‘Powerslave’ o ‘Seventh Son of a Seventh Son’, y ha liderado giras multitudinarias alrededor del mundo.

Durante su trayectoria, Dickinson se ha caracterizado por su personalidad directa y opiniones firmes. A lo largo de su carrera ha visto cómo la experiencia de asistir a un concierto ha cambiado con los años, en gran parte por la llegada de nuevas tecnologías y, especialmente, por el uso masivo de celulares entre el público.

En una reciente entrevista con Appetite for Distraction, el músico habló de forma clara sobre cómo cree que estos dispositivos están afectando la forma de vivir la música en directo.

La opinión de Bruce Dickinson

Dickinson no dudó en mostrar su rechazo a la costumbre de grabar y tomar fotos durante los espectáculos. “En muchos sentidos, desearía que la cámara de esos teléfonos nunca se hubiera inventado. Pero ya se inventó. Ahora es una especie de plaga, así lo describiría yo. Es como una enfermedad terrible que la gente sienta la necesidad de mirar el mundo a través de su pequeño y estúpido dispositivo”, señaló.

Para el cantante, el problema no es solo la tecnología, sino lo que se pierde al usarla en medio de un concierto. “Es básicamente una falla de humanidad. Déjalo, guárdalo en el bolsillo y mira a tu alrededor. Observa a la gente. Observa la alegría. Observa a la banda. Siente la emoción. Siente la música”, expresó.

El vocalista recordó su experiencia en un concierto de la banda Ghost, donde los asistentes debían guardar sus teléfonos en bolsas especiales para evitar su uso. “¡Dios mío, la diferencia es asombrosa! El ambiente era increíble. Realmente notable. Incluso la forma en que la gente se comportaba, interactuaba… simplemente siendo cortés, hablando… era diferente”.

Sus declaraciones se suman a la postura de otros artistas que buscan limitar los celulares en los shows, con el objetivo de que el público disfrute más del momento y de la música en vivo.