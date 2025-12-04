¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, pierde o empata? Así podría llegar a la final de la Liga BetPlay

Llegó la fecha cinco de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que hay en total ocho equipos luchando para llegar a la gran final, algunos sin posibilidades y otros como Nacional, que pueden sumar. En esta oportunidad, el grupo B ya se conocería quien iría a la gran final, que para este torneo y según los resultados a hoy cuatro de diciembre del 2025, sería el Deportes Tolima.

Sin embargo, en el caso del grupo A hay varias novedades, teniendo en cuenta que hay varios equipos que todavía tendríana oportunidades. En la primera posición se encuentra el Junior de Barranquilla que tiene ocho puntos, seguido de cerca del América de Cali con cinco y Nacional con los mismos, pero con dos goles menos a favor.

¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, pierde o empata?

Este viernes cuatro de diciembre del 2025, Atlético Nacional se lo juega todo para poder clásificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025-2. Por lo que habrá un clásico paisa que se espera, al finalizar de a conocer al nuevo finalista que podría enfrentar al Deportes Tolima.

Desde las 6:30 p.m. Atletico Nacional va a recibir al Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot y los dos quieren la victoria si quieren avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, en caso de que el encuentro quede empatado, se pierden las opciones de que el club verdolaga clasifique a la gran final.

Esta sería la fecha cinco y hay gran expectativa de lo que pueda suceder,teniedo en cuenta que al finalizar el encuentro, el Junior de Barranquilla se enfrenta con el América de Cali en casa. Lo que quiere decir que hoy se podría conocer a los dos finalistas, según se den los resultados.

Atlético Nacional no tiene alternativa, por lo que tiene que ganar si quiere avanzar, el empate no le sirve, pues lo deja en la tercera posición, sin posibilidades. Al perder, se quedaría por fuera inmediatamente del torneo, por lo que tendría que jugar los partidos restantes, pero sin opción de avanzar.

Si gana, tendría que esperar que el Junior de Barranquilla no marque más ni hoy, ni en la última fecha, por lo que esto podría sacarlo del juego. Además, en caso de que el tiburon no sume hoy, pero el América de Cali, siga sacando diferencia de goles, también podría estar fuera.