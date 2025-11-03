James Rodríguez le diría adiós al León de México y técnico se prepara para su salida ¿Dónde va a jugar el 10?

James Rodríguez no solo es uno de los grandes ídolos del fútbol profesional Colombiano, sino también en general a nivel internacional. El ‘crack’ ya ha tenido la oportunidad de jugar con importantes clubes de todo el mundo que hicieron que su nombre quedara en lo más alto.

Aunque sabe que cada vez falta menos para que se de su retiro de las canchas, por ahora sigue demostrando que tiene todo para ganar títulos y seguir avanzando en relevantes torneos. Actualmente, está jugando en el León de México, uno de los equipos más grandes que hay en ese país y con el cual logró llegar muy lejos.

Sin embargo, cada vez falta menos para que se acabé su contrato en este equipo, así que hay una gran incertidumbre entre los fans del colombiano, quienes están a la expectativa sobre lo que sería el futuro del 10. Incluso, el técnico del León, ya dio a conocer que todo está listo para que se de la salida del crack en las próximas semanas, algo que genera aún más incertidumbre.

¿En qué equipo va a jugar James Rodríguez?

Sin duda, los jugadores colombianos están pasando por su mejor momento y es que no solo tienen que seguir destacándose en los torneos a nivel internacional, sino que deben demostrar que están en forma para todo lo que sería el Mundial 2026. Eso quiere decir, que no hay tiempo para quedarse en la banca, ni mucho menos para dejar de entrenar.

Por lo que James tiene eso claro y ya varios equipos lo tendrían en la mira para incluirlo en sus listas del próximo 2026. Así lo dio a conocer el técnico del León de México, quien al hablar del colombiano, manifestó que ya pronto terminaría su contrato.

“Hay otra parte importante y es que se le acaba el contrato, entonces ahí yo no me meto, pero bien, todo bien. Después, no te acompañan los resultados, pareciera que nada funciona”, mencionó el entrenador técnico, Ignacio Ambriz.

El contrato del colombiano con el León terminó en diciembre del 2025 y aunque al principio se estaban dando algunas negociaciones exitosas, con el paso de los días esta se fue estancando. Después se dijo que el América quería ficharlo, pero esto también fue información que se quedó en el aire.

Por ahora, no se tiene mucha información sobre cuál podría ser el equipo en el que James Rodríguez va a seguir haciendo historia, pero se dice que no sería en la Liga Mexicana. Sin embargo, si sería en un club internacional.