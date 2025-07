Futuro de James Rodríguez resuelto: revelan si regresará al fútbol europeo

Los rumores que apuntaban a un posible fichaje de James Rodríguez por el Real Oviedo han sido completamente desmentidos. Aunque el reciente ascenso del conjunto asturiano a la primera división española hizo sonar con fuerza el nombre del mediocampista colombiano, fuentes oficiales han confirmado que el jugador no dejará el Club León, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.

El interés mediático por un posible regreso de James a La Liga se disparó tras conocerse que el Grupo Pachuca —propietario tanto del León como del Oviedo— planea reforzar al equipo español con figuras de peso. No obstante, la directiva de León y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Berizzo no tienen intención de desprenderse de su capitán.

El periodista mexicano Paco Montes fue tajante al respecto. “Con toda la rumorología que hay en el entorno, de una vez les confirmo que no, no saldrá James Rodríguez a Real Oviedo (no se ha visto ni la opción)”, publicó en su cuenta oficial. Y añadió: “La información que tengo es que el 10 colombiano está comprometido con el proyecto de Club León y continuará en Liga MX”.

Durante los últimos años, James ha vivido un recorrido amplio por el fútbol internacional, incluyendo su paso por clubes como el Real Madrid, el Bayern Múnich, y el Everton. Más recientemente, defendió los colores del Rayo Vallecano, donde, pese a un rendimiento irregular, generó un impacto comercial notable: multiplicó la venta de camisetas, atrajo multitudes al estadio y elevó las métricas digitales del club.

En el entorno de León, sin embargo, se percibe un momento de transición. En las últimas semanas, varios jugadores importantes dejaron el equipo: Steven Mendoza se fue al Athletico Paranaense de Brasil, Jhonder Cádiz fue transferido a Pachuca y Edgar Guerra se unió al Puebla. Esto deja a James y al defensor Stiven Barreiro como los únicos colombianos en la plantilla.

Pese a este escenario, Montes fue enfático: “James se mantendrá por este semestre. Ya veremos qué pasa en diciembre. Está buscando readaptarse en el estado físico porque en lo futbolístico tiene tremenda jerarquía”.

Real Oviedo consigue primeros fichajes

Por su parte, el Real Oviedo ya avanza en otros movimientos de mercado y ha cerrado el fichaje de Salomón Rondón, otro exjugador del Grupo Pachuca. La llegada del delantero venezolano alimentó las especulaciones sobre una “reunión” con James en España, pero esa idea ha sido descartada por completo.

Con el arranque del Apertura 2025 de la Liga MX programado para el fin de semana del 11 de julio, el Club León trabaja contrarreloj en la contratación de un nuevo extremo que sustituya a Mendoza y dos delanteros de área capaces de capitalizar las asistencias del astro colombiano.