¿James Rodríguez saldrá de Club León? Rumores vuelven a presentarse

El León del mundialista colombiano James Rodríguez perdió este domingo 0-2 con el Monterrey del español Sergio Ramos. A pesar de lo cual se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 del fútbol mexicano.

En su estadio, el León fue superado y perdió por expulsión a James; sin embargo, entró de forma directa a la fase de los ocho mejores, en la que enfrentará a Cruz Azul.

Por Monterrey, Ramos sufrió una molestia y fue sustituido. Por esto se pone en duda su presencia el próximo fin de semana en el duelo de repesca ante Pachuca por mantenerse vivo en el torneo.

A falta de un partido, Juárez FC-Querétaro, que no moverá nada en la parta alta de la tabla. Los clasificados a la liguilla de los ocho son Toluca, América, Cruz Azul, Tigres UANL, Necaxa y León. En tanto los ocupantes de los lugares del séptimo al décimo se disputarán los dos boletos disponibles: Monterrey, Pachuca, Juárez FC y Pumas UNAM.

Este domingo Iker Fimbres y el colombiano Nelson Deossa convirtieron por los Rayados que fueron superiores ante un rival apagado.

La nota folclórica la protagonizó un gato negro que entró a la cancha en el minuto 50. Después de lo cual los dos principales jugadores de la liga, ex jugadores del Real Madrid que se abrazaron al inicio del duelo, salieron de la cancha por distintas razones.

En el 69 James Rodríguez recibió una tarjeta amarilla. Luego reclamó de manera indebida y le sacaron una roja y seis minutos más tarde Sergio Ramos fue sustituido al sufrir una molestia.

Si la comisión disciplinaria no decide otra cosa, el colombiano no podrá jugar el duelo de ida de cuartos de finales Esto es un golpe para el cuadro del entrenador argentino Eduardo Berizzo, que pasa por un momento de baja, con un triunfo, un empate y cinco derrotas en sus últimas siete salidas.

Los últimos meses han sido sumamente controversiales para James Rodríguez y el Club León. Desde la expulsión de este equipo del Mundial de Clubes, la polémica ha estado a la orden del día.

Luego de esta expulsión, los rumores sobre una salida del colombiano de este equipo han vuelto a estar a la orden del día.

James Rodríguez no tardó en abandonar el estadio tras su expulsión ante Monterrey que ganó 2-0. Lo esperaron sus guardaespaldas y no dio declaraciones. Se fue molesto. Hoy se especula en México sobre la posibilidad de no querer seguir. No estar en el Mundial de Clubes un motivo. pic.twitter.com/MBFcG4fM8K