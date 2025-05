¿James Rodríguez se irá del Club León? Entrenador sentenció futuro del colombiano

El mundialista colombiano James Rodríguez continuará como jugador del León del fútbol mexicano, confirmó este domingo el argentino Eduardo Berizzo, entrenador del equipo, eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Clausura.

“Lo que puedo decir en este momento es que James tiene contrato y seguirá con León”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Más noticias: ¿No tiene cura? Revelan problema crónico por el que James Rodríguez no duraría en ningún club

El León de James inició el Clausura 2025 con un gran ritmo, mismo que perdió en cuanto la FIFA lo excluyó del próximo Mundial de Clubes por violar las reglas de multipropiedad; ya que este equipo pertenece a Grupo Pachuca, que también es dueño del Pachuca.

La expulsión de James Rodríguez y el Club León del Mundial de Clubes

Según el estratega el que su equipo fuera borrado del Mundial fue determinante para que este domingo Cruz Azul los eliminara en los cuartos de final del Clausura 2025.

“Tuvimos un torneo irregular. Las primeras 10 jornadas mostramos una contundencia absoluta, pero luego la extraviamos, perdimos la punta, luego vino la eliminación del Mundial y eso acabó con el animo del grupo. Ya no pudimos recuperarnos”, reconoció.

En el duelo de ida de cuartos de final realizado el pasado jueves Cruz Azul venció 2-3, que sumado al triunfo por 2-1 de este domingo le dio el boleto a la semifinal con un marcador total de 5-3.

Este domingo el equipo Azul anotó en el primer tiempo por conducto del uruguayo Ignacio Rivero, en tanto por León marcó el venezolano Jhonder Cádiz. En la segunda mitad el local liquidó gracias al autogol de Rodrigo Echeverría.

Berizzo confirmó que el partido de este domingo fue el último en la carrera de Andrés Guardado, quien fue figura importante en el Betis de La Liga y un histórico con la selección mexicana.

Más noticias: ¿James Rodríguez se va de México? Rumores estallan las redes sociales y esta es la verdad

“Sí, este fue el último partido de Andrés y sólo queda agradecerle a un futbolista de tanta jerarquía; es un jugador que hace mejor al entrenador. Me queda decirle que fue un honor haberlo dirigido en esta tapa de su carrera”.

El timonel también habló de su continuidad en la institución.

“En los próximos días vamos a hablar de mi permanencia en el equipo y del armado de la plantilla para el siguiente torneo. A mí me gustaría continuar. Me siento cómodo, tengo todas las facilidades, claro que me gustaría seguir”, concluyó

CON INFORMACIÓN DE EFE