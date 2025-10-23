Iron Maiden reveló nuevas fechas de shows en su ‘Run For Your Lives Tour’: ¿Está Colombia?

Iron Maiden, una de las bandas más grandes de la historia del heavy metal sigue recorriendo el mundo con su música. Esta agrupación ha sido capaz de estremecer grandes escenarios con composiciones que demuestran su extensa y reconocida trayectoria.

Actualmente la agrupación se encuentra en medio de su ‘Run For Your Lives Tour’, y sus fanáticos en Sudamérica sueñan con poder volver a verlos en vivo.

De hecho, la banda reveló nuevas fechas de su gira este 23 de octubre, y aquí les contamos si Colombia u otro país de Sudamérica dice presente en el tour.

Iron Maiden reveló nuevas fechas para ‘Run For Your Lives Tour’

Para nadie es un secreto que, el show de Iron Maiden en Bogotá fue uno de los más legendarios del 2024, tanto en el país, como en el continente.

La agrupación dio grandes muestras de su potencia, con un Bruce Dickinson que hizo temblar de la emoción a todos sus fanáticos.

Gracias a esto, los fanáticos de la banda en Colombia sueñan con verlos de nuevo, esta vez con motivo de su tour ‘Run For Your Lives’.

Esta gira comenzó en mayo de este año, y ya ha pasado por varios países de Europa, aunque los fanáticos de Sudamérica están expectantes por un posible paso por sus territorios, incluida, por supuesto, Colombia.

La banda protagonizó un gran anuncio este 24 de octubre, con la presentación de nuevas fechas de este tour, en la que confirman su llegada a América, aunque, al menos, por el momento, no al sur del continente.

Las fechas reveladas por la banda son las siguientes:

Toronto – 29 de agosto

Montreal – 3 de septiembre

Harrison – 5 de septiembre

Boston – 9 de septiembre

Bristow – 11 de septiembre

Charlotte – 12 de septiembre

Hershey – 15 de septiembre

Louisville – 17 de septiembre

Shakopee – 19 de septiembre

Chicago – 22 de septiembre

Los Angeles – 25 de septiembre

San Antonio – 29 de septiembre

Estas fechas están pautadas para 2026, y sorprendieron al presentar la llegada de Megadeth y Anthrax como invitados para esta gira.

Sin embargo, adicional a estos shows, también se presentó una fecha en Ciudad de México el 2 de octubre de 2026.

¿Y Colombia?

Por el momento, ni Colombia, ni los demás países fueron confirmados para recibir esta gira por parte de Iron Maiden.

Sin embargo, en su post la propia banda pidió calma, y aseguró que aun quedan varios países por ser anunciados para disfrutar de la experiencia de Iron Maiden.