Las dos canciones que definen lo que es el rock and roll para Bruce Dickinson

Bruce Dickinson no solo es conocido por ser la voz de Iron Maiden, una de las bandas más influyentes del heavy metal, sino también por ser una figura clave dentro del rock en general. Su energía en el escenario, su particular voz y su presencia a lo largo de las décadas han hecho de él una referencia ineludible en la música.

Le puede interesar: Esta es la canción de Iron Maiden que Bruce Dickinson no volverá a cantar ¿Por qué?

Desde que se unió a Iron Maiden a comienzos de los años 80, el grupo alcanzó nuevos niveles de popularidad y consolidó su lugar en la historia del metal. Pero más allá de su papel como cantante, Dickinson es un conocedor de la música rock en todas sus formas. Por eso, cuando habla sobre el origen y la esencia del género, sus opiniones suelen ser de gran valor.

Canciones que definieron el rock, según Bruce Dickinson

En entrevistas recientes, Bruce Dickinson reveló cuáles son, en su opinión, las dos canciones que mejor representan lo que es el rock and roll. Más allá de géneros o etiquetas, eligió dos temas que, para él, marcaron los inicios del género: “Little Wing” de Jimi Hendrix y “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin.

Sobre “Little Wing” de Jimi Hendrix, incluida en el álbum Axis: Bold as Love (1967), el cantante explicó que se trata de una canción emocionalmente poderosa, que incluso le ha llegado a provocar lágrimas. Considera que esta balada muestra una faceta especial del talento de Hendrix, más allá de los solos explosivos por los que muchos lo conocen.

Mire también: Esta es la canción de Iron Maiden más difícil de cantar para Bruce Dickinson

Por otro lado, destacó “Whole Lotta Love”, lanzada en 1969 como parte del disco Led Zeppelin II. Dickinson señaló que esta canción es una muestra clara del impacto que puede tener un riff bien construido.

Además, resaltó la voz de Robert Plant como uno de los elementos que lo acercaron a Led Zeppelin desde un principio. En su opinión, Plant, junto a Ian Gillan (Deep Purple) y Paul Rodgers (Free), formaron una base vocal sobre la que se construyó buena parte del canto en el heavy metal.