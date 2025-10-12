¿Cuál es el mejor concierto de Iron Maiden? Tuvo un setlist lleno de éxitos para el heavy metal

Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia del heavy metal. Esta banda ha sido capaz de lograr una cantidad enorme de éxitos brillantes, tanto en los estudios, como en los escenarios de todo el mundo.

Los liderados vocalmente por Bruce Dickinson han sido capaces de construir una larga trayectoria, durante la cual han puesto a vibrar varias tarimas, en todo el planeta.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre el que es el mejor concierto en toda la carrera de Iron Maiden como banda.

El mejor concierto en la historia de Iron Maiden

Todos los fanáticos de esta banda saben que los conciertos de esta agrupación son una experiencia imperdible. Miles de seguidores han podido vibrar con sus shows en vivo.

Aunque Iron Maiden ha protagonizado varios conciertos brillantes, hay uno en particular que para muchos resalta como el mejor en la historia de esta banda.

Este se trata de un show del ‘World Slavery Tour’ el cual tuvo lugar en 1985. Esta gira contó con varias presentaciones históricas.

Sin embargo, hay una que enamoró a varios fans, y fue la del 14 de marzo de aquel año, en la ciudad de California, puntualmente en Long Beach.

El ‘setlist’ presentado por la banda en aquella noche fue el siguiente:

Aces High 2 Minutes to Midnight The Trooper Revelations Flight of Icarus Rime of the Ancient Mariner Powerslave Guitar Solo The Number of the Beast Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Run to the Hills Running Free Sanctuary

Claramente, el repertorio fue destacado, en especial por la presencia de éxitos de la talla de ‘The Trooper’, ‘The Number of the Beast’ o ‘Hallowed Be Thy Name’.

Varias particularidades que hacen de este concierto el mejor de Iron Maiden son: la histórica época de este tour, la producción de escenografía enfocada en Egipto, y el hecho de que este concierto fue grabado para un doble álbum.

Sin dudas, esta grabación es recordada con gran cariño por parte de los fanáticos, quienes la han repetido de manera incansable.

Este concierto es una muestra del brillante legado de ‘la doncella de hierro’, una banda que ha sabido brillar tanto en los estudios, como en las tarimas de sus conciertos alrededor del mundo.