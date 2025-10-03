Megadeth reveló fecha de salida del último disco de su carrera: ¿Cuánto falta?

Megadeth, sin dudas, es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal y de la música. Esta agrupación se ha ganado el cariño total de varios fanáticos en el mundo, gracias a éxitos imborrables.

Los liderados por Dave Mustaine poseen un legado resaltante, el cual se ha promovido por el mundo bajo el papel de una de las agrupaciones más potentes e históricas.

Sin embargo, luego de muchos años de trayectoria, llegó el momento de la retirada para esta banda, con un último gran disco que ya tiene estipulada fecha de estreno.

¿Cuándo saldrá el último disco de Megadeth?

A lo largo de su extenso recorrido musical, Megadeth ha sido capaz de lanzar una cantidad grande de álbumes inolvidables.

‘Rust in Peace’ o ‘ Peace Sells… but Who’s Buying?’ son solo dos ejemplos de ello, y la banda intentará emular este brillo con el que será su último disco de la historia.

El pasado 14 de agosto, Megadeth sorprendió y llenó de emociones a sus fanáticos con un gran anuncio a través de redes sociales.

Dave Mustaine y compañía revelaron que su carrera musical está cerca de llegar a su fin. Para ello, la banda lanzará un último disco, y además, preparará un tour mundial de despedida.

En un principio se desconocía cuando se llevaría a cabo el lanzamiento de este último disco. Sin embargo, los amantes de la banda ya pueden resaltar la fecha en el calendario para esta producción.

Según reveló Mustaine este 3 de octubre en un video, ‘el pre-save’ de este disco ya está disponible, y su fecha de salida oficial será el 23 de enero.

Este álbum que será homónimo promete grandes emociones para los amantes de Megadeth, y justo así lo demuestra el lanzamiento de su primer sencillo ‘Tipping Point’.

Sin dudas, Megadeth es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal, y sus fanáticos confían en que el cierre de su trayectoria esté a la altura brillante de su recorrido previo.

Por el momento, se desconoce cuando se darán más adelantos de este álbum, pero los amantes de Megadeth confían en que se puedan conocer nuevos detalles y sonidos de este lanzamiento en las próximas semanas.