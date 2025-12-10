Brutal Fest 2.0: Cuándo es, bandas de metal confirmadas y todos los detalles del concierto

Brutal Fest vuelve a Bogotá para deleitar a los amantes del metal. Este icónico festival que promete una gran cantidad de ‘riffs’ y ‘headbanging’ para los fanáticos de los ritmos potentes que tiene este icónico género.

Bandas de alto calibre vuelven a reunirse con el objetivo de encantar a una cantidad enorme de fanáticos, listos para vivir una edición imperdible de este festival.

Para que no se ausente de ningún detalle, aquí les contamos cada uno de los pormenores de este icónico evento.

¿Cuándo es el Brutal Fest 2.0?

La escena del rock y el metal en Bogotá sigue en crecimiento constante, y para demostrarlo llega un evento que presentará a banda de popularidad mundial en la capital.

Estas agrupaciones se congregarán con motivo del Brutal Fest 2.0, con la motivación de poner a vibrar a fanáticos de este brillante género.

Las bandas confirmadas para este festival son:

UnderThreat

Koti K Utho

Soulburner

Ethereal

Brutal Fest 2.0 es una gran oportunidad para presenciar los shows de bandas nacionales imperdibles, y por supuesto, vibrar al ritmo del metal y el ‘headbanging’.

Cada una de estas agrupaciones prepararán una dosis imperdible de metal, y de varios subgéneros como el doom, el death, el thrash, o incluso matices del metal progresivo.

Luego de una primera edición brillante que contó con bandas de la talla de Masacre, Neurosis y Witchtrap, nuevas agrupaciones confían en poner a vibrar a sus fanáticos de principio a fin.

Esta cita imperdible tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, desde el Lourdes Music Hall, donde los amantes del metal podrán demostrar toda su pasión y su cariño por ritmos brillantes.

El Brutal Fest 2.0 no solo promete grandes éxitos y bandas imperdibles, sino también varios niveles de brutalidad sonora, a partir de agrupaciones que desplegarán su arsenal de potencia que presenta letras oscuras, ‘riffs’ potentes, y por supuesto, muchos ritmos que pondrán a todos a mover la cabeza de lado a lado.

En cuanto a lo referente a la boletería de este evento, los precios son los siguientes:

VIP – 105.000

General segundo piso – 85.000

Estas boletas pueden ser adquiridas a través de la plataforma oficial de MiTaquilla, donde encontrará toda la información referente a estos tickets y al evento.