Equipos colombianos que jugarán Libertadores y Sudamericana en 2026: así va la reclasificación

El fútbol profesional colombiano entra en sus últimas semanas de competencia y con ello se conocerá al segundo campeón del año. Mientras los finalistas del torneo Finalización 2025 buscan el título, la tabla de reclasificación también empieza a marcar el rumbo de los equipos que representarán al país en los torneos internacionales del próximo año, como la Copa Libertadores y la Sudamericana

Colombia cuenta con ocho cupos en total: cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana. Los dos campeones de liga del 2025 van directamente a la fase de grupos del torneo más importante del continente, mientras que los otros dos clasificados salen de la reclasificación y juegan fase previa.

En cuanto a la Sudamericana, tres cupos se asignan por reclasificación y uno corresponde al ganador de la Copa BetPlay.

Clasificación a la Copa Libertadores 2026

La Libertadores otorga dos cupos directos a los campeones de cada semestre, mientras que los otros dos se asignan a los mejores equipos de la reclasificación que aún no estén clasificados.

Clasificados hasta el momento

Independiente Santa Fe

Deportes Tolima





Equipos aún en disputa por los cupos restantes

Independiente Medellín

Segundo en la reclasificación y con ventaja por el punto invisible. Aún tiene opciones matemáticas en los cuadrangulares y además disputará la final de la Copa BetPlay, lo que le asegura participación internacional, aunque su destino puede cambiar según su posición final.

Atlético Nacional

Tercero en la reclasificación. Aspira a alcanzar un cupo a Libertadores si supera a Medellín o si se liberan más cupos según los resultados finales. Todavía tiene camino en el Grupo A y también espera por la final de la Copa BetPlay.

Clasificación a la Copa Sudamericana 2026

La Sudamericana entrega un cupo al campeón de la Copa BetPlay y tres a los mejores equipos de la reclasificación que no accedan a Libertadores. Con los cuadrangulares y la final del torneo de copa en juego, la lista aún no está cerrada.

Clasificados hasta ahora

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Equipos que disputan los cupos restantes

Atlético Nacional

Si no logra ir a Libertadores, ocupará cupo de Sudamericana. Su destino depende de la final de la Copa BetPlay y de su posición final en la reclasificación.

Independiente Medellín

Si no clasifica a Libertadores y no gana la Copa BetPlay, también podría ocupar un cupo vía reclasificación, según cómo quede ubicado frente a Nacional, América y Junior.

América de Cali

Quinto en reclasificación, tiene buena posibilidad de entrar a Sudamericana si se mantienen los cupos liberados por los equipos que avancen a Libertadores. Además, pelea por un lugar en la final del semestre.

Atlético Junior

Sexto en reclasificación y actualmente con cupo virtual a Sudamericana. Sus opciones pueden mejorar si supera a otros rivales en la tabla o si logra ser campeón y tomar un cupo a Libertadores.