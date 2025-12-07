Equipos colombianos que jugarán Libertadores y Sudamericana en 2026: así va la reclasificación
El FPC está próximo a terminar su segunda temporada del año y con ello, se conocerán a los equipos que podrán ir a disputar los títulos internacionales.
El fútbol profesional colombiano entra en sus últimas semanas de competencia y con ello se conocerá al segundo campeón del año. Mientras los finalistas del torneo Finalización 2025 buscan el título, la tabla de reclasificación también empieza a marcar el rumbo de los equipos que representarán al país en los torneos internacionales del próximo año, como la Copa Libertadores y la Sudamericana
Colombia cuenta con ocho cupos en total: cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Copa Sudamericana. Los dos campeones de liga del 2025 van directamente a la fase de grupos del torneo más importante del continente, mientras que los otros dos clasificados salen de la reclasificación y juegan fase previa.
En cuanto a la Sudamericana, tres cupos se asignan por reclasificación y uno corresponde al ganador de la Copa BetPlay.
La Libertadores otorga dos cupos directos a los campeones de cada semestre, mientras que los otros dos se asignan a los mejores equipos de la reclasificación que aún no estén clasificados.
Clasificados hasta el momento
Equipos aún en disputa por los cupos restantes
Independiente Medellín
Segundo en la reclasificación y con ventaja por el punto invisible. Aún tiene opciones matemáticas en los cuadrangulares y además disputará la final de la Copa BetPlay, lo que le asegura participación internacional, aunque su destino puede cambiar según su posición final.
Atlético Nacional
Tercero en la reclasificación. Aspira a alcanzar un cupo a Libertadores si supera a Medellín o si se liberan más cupos según los resultados finales. Todavía tiene camino en el Grupo A y también espera por la final de la Copa BetPlay.
La Sudamericana entrega un cupo al campeón de la Copa BetPlay y tres a los mejores equipos de la reclasificación que no accedan a Libertadores. Con los cuadrangulares y la final del torneo de copa en juego, la lista aún no está cerrada.
Clasificados hasta ahora
Equipos que disputan los cupos restantes
Atlético Nacional
Si no logra ir a Libertadores, ocupará cupo de Sudamericana. Su destino depende de la final de la Copa BetPlay y de su posición final en la reclasificación.
Independiente Medellín
Si no clasifica a Libertadores y no gana la Copa BetPlay, también podría ocupar un cupo vía reclasificación, según cómo quede ubicado frente a Nacional, América y Junior.
América de Cali
Quinto en reclasificación, tiene buena posibilidad de entrar a Sudamericana si se mantienen los cupos liberados por los equipos que avancen a Libertadores. Además, pelea por un lugar en la final del semestre.
Atlético Junior
Sexto en reclasificación y actualmente con cupo virtual a Sudamericana. Sus opciones pueden mejorar si supera a otros rivales en la tabla o si logra ser campeón y tomar un cupo a Libertadores.