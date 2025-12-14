Experto recomienda la canción ‘perfecta’ para empezar a escuchar rock: “tiene todos los elementos”

El rock es uno de los géneros más brillantes y pasionales de la música, gracias a la energía que transmiten con una canción. Miles de personas destacan su amor por este estilo, gracias a varios éxitos y también a artistas que han sellado su nombre de forma imborrable en la historia.

Particularmente este estilo ha sido capaz de dejar varios himnos grandes e históricos, los cuales han contado con el apoyo brillante de miles de fanáticos a través de varias generaciones.

Sin embargo, algunos amantes de la música aun no han conocido esta pasión. En caso de que no sea uno de estos fanáticos, un experto recomendó una canción ideal para empezar en este camino.

Experto recomendó la canción ‘perfecta’ para empezar en el rock

El rock cuenta con millones de fanáticos acumulados por décadas. No obstante, hay varios otros que aun sienten la curiosidad de entrar a este género, gracias a la potencia que guarda en sus sonidos.

Es posible que al tratarse de iniciar en este estilo, resulta complejo elegir una canción como la mejor para empezar.

Este género es de los más amplios, por lo que cuenta con una cantidad inmensa de éxitos que pueden ser que una buena opción para iniciar. Pero, en Radioacktiva les tenemos la respuesta ideal.

En este caso, hemos optado por consultar a Camilo Ramírez, uno de nuestros expertos, quien nos dio una canción ‘perfecta’ para empezar en el rock.

Según Camilo, la mejor canción para adentrarse a este género es ‘Whole Lotta Love’, un éxito que destacó desde 1969, y que maneja detalles notables del hard rock.

La razón para esta escogencia es que “tiene todos los elementos de una canción rock”, e incluso, Ramírez resaltó detalles puntuales de este éxito como lo son: su distorsión, su parte melódica y la voz raspada de Robert Plant.

Esta canción de hecho, es sumamente fácil de escuchar, lo que permite un gran disfrute para quienes apenas entran al mundo del rock.

‘Whole Lotta Love’ guarda un legado destacado para el rock, y también para la carrera de Led Zeppelin, una de las bandas más grandes de género.

Por estas razones, sin lugar a dudas, ‘Whole Lotta Love’ es una gran opción para empezar en el mundo del rock como género musical en la industria.