Importante jugador colombiano estaría apunto de dar salto a Europa: club pide una millonada

El fútbol presenta grandes novedades en este cierre de 2025 con un jugador tanto en Colombia, como en el resto del mundo. Varios talentos del país se encuentran en final de año con su equipo, mientras que otros incluso piensan en la posibilidad de moverse de club.

Uno de estos últimos casos es de hecho, el de uno de los jugadores más talentosos del continente, gracias a su brillo y sobre todo, nivel demostrado en la cancha.

El protagonista de este rumor estaría muy cerca de dar el salto a Europa a cambio de una millonada, y aquí les contamos de cual se trata.

Jugador de fútbol colombiano estaría apunto de dar salto a Europa

El fútbol en Colombia ha dejado una gran cantidad de talentos en el último año. Varios nombres han sido rutilantes dentro de una generación que ha destacado tanto en sus clubes, como también en la ‘tricolor’.

Uno de ellos es justamente, Jorge Carrascal, jugador que actualmente milita en el Flamengo. El mediocampista fue campeón de la Copa Libertadores con el ‘mengao’ hace muy poco, y estaría cerca de dar su salto a Europa.

Según reveló el VBar Caracol, Carrascal estaría cerca del Napoli, club italiano que estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por su ficha.

🚨🇨🇴Napoli está dispuesto a ofrecer 20 millones de euros para comprar a Jorge Carrascal



— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 30, 2025

Esta cifra estaría cerca de lo pedido por el Flamengo, quien espera recibir una ‘millonada’ por uno de sus talentos más brillantes en la cancha.

De hecho, según la misma fuente mencionada, el Olympique de Marsella también se habría interesado por Carrascal. Aun así, el equipo francés habría ofrecido 15 millones, pero esta cifra no habría dejado satisfecho al Flamengo.

Cabe recordar que actualmente este jugador tiene 27 años de edad, y ya ha acumulado varios cambios de equipo en su carrera, con pasos por Europa incluidos, y también clubes de la talla de River Plate de Argentina.

Por el momento, quedará esperar por posibles avances en esta negociación, con la que el Napoli espera hacerse con la ficha de Carrascal.

Esta negociación podría avanzar hasta finales de enero cuando se dé el gran cierre de la ventana de mercado de traspasos de invierno en el continente europeo.