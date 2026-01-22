Colombiano estaría cerca de Boca Juniors luego del fichaje fallido de Marino Hinestroza: ¿Quién es?

Boca Juniors ha sido uno de los clubes con mayor protagonismo en el mundo del fútbol en las últimas horas. El equipo argentino ha llevado a cabo varias negociaciones, para así conseguir adicionar nuevos jugadores a sus filas.

Una de ellas fue la de Marino Hinestroza, extremo colombiano que estuvo muy cerca de pasar al ‘xeneize’ tras su salida de Atlético Nacional. No obstante, no hubo acuerdo y el jugador acabó en Vasco da Gama.

Esto ha producido gran cantidad de frustración entre los hinchas. No obstante, otro colombiano estaría cerca del equipo azul y oro.

Colombiano estaría cerca de Boca Juniors

En los último años, Boca Juniors ha contado con varios colombianos en sus filas. Jugadores como Frank Fabra o Sebastián Villa han destacado, gracias a una cantidad importante de choques claves.

Gracias a esto, el equipo ‘xeneize’ ha negociado en varias ocasiones con deportistas de nacionalidad colombiana, tal y como fue el caso reciente de Marino Hinestroza.

El desequilibrante extremo colombiano estuvo cerca de fichar por el equipo de la franja amarilla, pero finalmente la negociación no rindió frutos.

Ante esto, Boca Juniors busca algunas alternativas para su plantel, y de hecho, una de las más mencionadas es un colombiano que ha brillado en Sudamérica en los últimos años.

Se trata de Kevin Serna. El icónico extremo estaría sumamente cercano al equipo argentino, aunque para ello, deberán negociar con Fluminense, donde milita actualmente el colombiano.

Serna se ha mantenido en este club desde 2024, donde ha rendido de manera destacada. Esto le ha permitido llamar la atención de varios clubes, e incluso de la Selección Colombia.

El atacante podría salir, y de hecho, según reveló el periodista César Luis Merlo, Boca Juniors habría ofrecido 5 millones de dólares por Serna, aunque esto no sería suficiente.

🚨Boca hizo una oferta formal para comprar a Kevin Serna, extremo de Fluminense.

*️⃣Es de u$s 5M para comprar el pase. En las próximas horas, su representante Narciso Algamis arribará a 🇧🇷para reunirse con el club dueño de su ficha. Lo conté en @picadotv_ pic.twitter.com/fBlGhx0phT — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 22, 2026

Se espera que próximamente el equipo argentino aumente la cifra, para así poder acercarse a un acuerdo, y llevarse la ficha de uno de los atacantes más deseados del balompié sudamericano.

Por el momento, Serna seguirá enfocado en Fluminense, equipo donde también han brillado otros colombianos como fue el caso reciente de Jhon Arias, quien se marchó hacia el Wolverhampton de Inglaterra.