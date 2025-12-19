Hoy es el Día Internacional del Emo y estas son las 10 mejores canciones para celebrarlo

Este viernes 18 de diciembre del 2025 se celebra el día internacional del Emo, una fecha en donde varias personas recuerdan ese momento de su vida, en donde hicieron parte de esta cultura amante de los colores oscuros y la música rock o punk. Hay quienes mencionan que todo lo reacionado con los emos nació en el 2000, por lo que muchos recuerdan varios aspectos caracteristicos de esas personas, que dejaron huella.

Un peinado en donde tapaban su rostro, ropa de colores oscuros, tipo negro, violeta, morado, blanco, manillas y música de bandas como ‘My Chemical Romance’, que sin duda marcaron a toda esta cultura. Por eso, en esta oportunidad le damos a conocer cuáles fueron esas 10 canciones que sin duda, representan a los emos, estando vigentes en la actualidad.

Las 10 mejores canciones para celebrar el día del emo

Face Downn – The red Jumpsuir Apparatus: Una canción que habla sobre diferentes temas sociales series como el abuso domestico, demostrando que la música emo también era un refugio para quienes se sentían tristes y dandole un toque social.

Never Meant – American Football: Habla sobre los momentos de vulnerabilidad que tienen las personas, por lo que celebra esas emociones intesas tanto positivas como negativas de una manera en donde los sentimientos son los verdaderos protagonistas.

Ohio is for lovers – Hawthorne Heights: Un sonido que mezcla lo emocional con lo comercial, por lo que pese a que tiene una de las frases más polémicas, que quizás marco esta cultura. Para muchos, esta canción expresa todo el dolor emocional que pueden llegar a sentir las personas en silencio.

Misery Business – Paramore: Fue una banda que muchos dicen, llegó a marcar a toda la cultura emo, por lo que se convirtieron en un referente. En esta oportunidad, este sencillo habla sobre toda la rabia y la energía que sentían las personas en los 2000 y no podían expresar.

I write sins not tragedies – Panic! At the Disco: Es una canción que tiene una mezcla entre el drama teatral con la angustia que pueden sentir los jovenes durante un momento especifico en sus vidad. Por lo que recuerda todo lo que paso en la cultura emo, cuando apenas estaba comenzando la cultura.

Sugar we’re goin down – Fall out boy: Una de las canciones más populares de pop-punk. Muchas de sus canciones tienen letras de un ritmo diferente que puede terminar en todo un éxito, por lo que incluso mencionan que marcó a la cultura.

I’m not okay – My chemical romance: Una canción que define todo lo relacionado con los sentimientos de la adolescencia, por lo que hace énfasis en los conflictos internos que sin duda todo el mundo lleva.

The Kill – 30 Seconds to mars: En esta canción, Jared Leto muestra toda la intensidad que pueden tener las emociones y el drama que viven todas las personas en sus vidas. Por lo que relata toda la confrontación y los conflictos internos que sentían los emos en ese momento.

Welcome to the black parade – My Chemical Romance: Una canción que inicia con el sonido de un piano que, sin duda, deja huella. Para muchos, esta letra es todo un himno de resistencia que representa a toda uan generación que no se sentía entendida por la sociedad.