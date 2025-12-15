5 estrellas del rock que se parecen a otros famosos: Chad Smith no es el único

Dentro del rock hay varias artistas que se han convertido en famosos y estrellas. Su talento los ha convertido en ídolos de miles de personas, a partir de éxitos e himnos que han quedado marcados de forma brillante.

La apariencia de estos famosos, al igual que su talento, ha quedado grabado de forma imborrable en la mente de todos sus fanáticos, al punto de ser considerados como inigualables.

Sin embargo, algunos rockeros pueden ser parecidos físicamente a algunos otros famosos, y aquí les presentamos las 5 similitudes más sorprendentes en el mundo de la música.

5 estrellas de rock que se parecen a otros famosos

En el universo del rock, una amplia cantidad de artistas han logrado grabar su rostro de forma imborrable. Para todos sus fanáticos, estas leyendas son únicas e inigualables.

Sin embargo, algunas leyendas del rock tienen un gran parecido a otros famosos de otras industrias y aquí les mostraremos un par.

Encontrar parecidos no es sencillo. No obstante hay uno que es demasiado evidente, y que incluso es de los más populares.

Ese es el de Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y Will Ferrell, actor de Hollywood, dos de las estrellas más grandes de la fama.

En el segundo lugar destaca otro baterista, como lo es Lars Ulrich. La estrella de Metallica tiene un talento musical único, pero sus fans aseguran que físicamente es parecido al actor Michael Keaton.

En la mitad de este top destaca Anthony Kiedis. El cantante de los Red Hot Chili Peppers ha grabado éxitos brillantes, aunque, algunos lo confunden con el actor Justin Long.

En penúltimo lugar están Roger Waters y el actor Richard Gere. Sin dudas ambos son talentos brillantes, pero algo que los une es su parecido inigualable.

Finalmente, el último puesto es para Eddie Vedder, un vocalista histórico gracias a su talento demostrado en Pearl Jam, y también por su parecido con Russell Crowe, un actor brillante.

Sin lugar a dudas, cada uno de estos artistas y famosos son brillantes, y ocupan un lugar legendario en la mente de los fanáticos.