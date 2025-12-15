Hora y fecha exacta para ver el paso del cometa 3I/ATLAS desde la tierra; será esta semana

Uno de los eventos astrológicos más importantes del año está por suceder, por lo que en los próximos días, tanto científicos como personas amantes de todo lo relacionado con el espacio, podrán ver el cometa 3I/ATLAS. Esta será la primera vez que se va a poder ver desde la tierra, teniendo en cuenta que desde que lo descubrieron, siempre ha permanecido lejos del planeta, hasta ahora.

Por eso, si usted quiere ser una de las primeras personas en ver este cometa, que en los últimos días cambió de color, debe tener en cuenta todas las medidas que debe tomar para poder tener una visión completa.

Hora y fecha exacta para ver el paso del cometa 3I/ATLAS desde la tierra

Según dieron a conocer varios expertos en los últimos días y después de hacer una investigación muy importante en donde siguieron el paso a paso de todo lo que ha sido el comportamiento del cometa. Ahora, revelaron cuándo será el día en el que las personas podrán ver su paso desde el planeta Tierra sin problema.

El cometa 3I/ATLAS va a tener una aproximación con el planeta Tierra, estando a unos 270 millones de kilómetros, una distancia amplia, pero que, desde su hallazgo, será lo más cercano que llegue al sistema. Sin embargo, quienes quieran verlo, deben tener en cuenta cuáles son esos objetos especiales que les van a permitir tener una mejor visión.

Según revelaron los expertos, el próximo viernes 19 de diciembre será el día en el que este cometa llegue a su punto más cercano con la Tierra. Esto, sin duda, podría cambiar por completo su rumbo, pero no solo eso, sino que las personas lo podrán ver, especialmente en la madrugada; esto quiere decir, desde las 2:30 a.m., cuando el cielo está bien oscuro.

Es importante mencionar que todos aquellos interesados en ver este cometa deben usar implementos adecuados para esto, como un telescopio, pero también podrían funcionar unos binoculares con un zoom superior. Además, podrá utilizar algunas apps de astronomía que le van a permitir identificar mejor la ubicación exacta en la que está el cometa en ese momento en donde usted va a hacer la observación.