¡El Jingle Bell Rock lo premia! Gane una boleta para uno de los conciertos más grandes del 2026

Nuevamente hicimos historia con todo lo que sucedió en el Jingle Bell Rock By Jumbo 2025, por lo que en esta oportunidad cientos de personas llegaron al Movistar Arena para poder ver a sus artistas favoritos en uno de los escenarios más grandes del país. Pero no solo eso, sino que con sus donaciones miles de niños serán felices con un juguete en esta Navidad.

Por eso, el equipo de Radioacktiva quiere premiar a los oyentes, así que si usted fue uno de los asistentes al festival con más corazón, va a poder ganarse una entrada para uno de los conciertos más importantes del 2026.

Con el fin de premiar su fidelidad y ayuda a lo largo del Jungle Bell Rock Jumbo 2025, queremos que usted nos acompañe a uno de los eventos de rock o metal más relevantes que vienen para el próximo año; puede ser cualquiera, por lo que todo será una gran sorpresa.

Si no se quiere perder esa oportunidad, siga este paso a paso para inscribirse y no olvide que es fundamental que cuente con su entrada para hacer la inscripción, pues solo así se puede registrar en el formulario y acreditar que fue uno de los asistentes

Incribase AQUÍ para ganar una boleta a uno de los conciertos más importantes del 2026