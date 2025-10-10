Así puede liberar espacio de su cuenta de Gmail sin tener que pagar de más; es muy fácil

Si usted es una de esas personas que siempre tiene su correo lleno de fotos, publicidad, mensajes, spam, entre otros, y no sabe cómo liberarlos, esta alternativa le podría ayudar a volver a usar su cuenta nuevamente con total normalidad. Es importante mencionar que cuando se abre una cuenta de Gmail, Google, automáticamente le regalan 15 GB, pero cuando esto llega a su límite, puede que su cuenta deje de funcionar con normalidad.

Esto va a ocasionar que deje de recibir correos electrónicos en su cuenta, incluso puede que las copias de seguridad no se guarden, podría perder las fotos y el dispositivo puede empezar a funcionar un poco lento. Por lo que algunos creen que la única solución a esto es comprar almacenamiento en la nube; sin embargo, esta sería la única solución.

¿Cómo liberar espacio de la nube de Gmail?

Si su memoria ya se llenó lo suficiente y no hay manera de que puedas seguir usando tu dispositivo móvil con normalidad, te traemos varias opciones para que puedas disfrutar sin problema de todas las funciones, sin que tengas problemas con el almacenamiento. Es importante que siga estos sencillos trucos para liberar espacio y recuperar tu cuenta.

Primero es importante saber cuánto almacenamiento tienes disponible, por lo que debe ingresar al administrador, que se encuentra en el lado izquierdo, en donde va a encontrar todos los detalles sobre la forma en la que se distribuye el espacio disponible en Gmail, para poder guardar sus archivos.

Al saber esto, puede dar clic en el botón “liberar espacio” que le permite conocer a detalle lo que quiere eliminar, desde lo más pesado, hasta eso que no ocupa mucho espacio, así que puede ver uno por uno para tomar la mejor decisión. Incluso, está la opción de acceder a archivos que tiene guardados, pero quizás no sabía que estaban allí.

El segundo paso es un poco más complejo, porque necesita tener algo de tiempo para poder entrar a su correo y eliminar todos esos que cree que no necesita en el momento, entre ellos los que se encuentran en la bandeja de spam, promocionales o cosas viejas que ya no necesita.

Sin embargo, esto no es suficiente, pues también tiene que vaciar la papelera si quiere que en realidad le quede espacio disponible. De no ser así, puede que tras hacer este paso igual tenga poco espacio disponible y no funcione.

En caso de que le hubieran enviado documentos adjuntos que sean muy pesados, lo que puede hacer es eliminar todo esto para que todo siga funcionando con normalidad y que, a medida que los vaya quitando, se va a notar la diferencia.