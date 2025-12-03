Hora y dónde ver HOY Athletic Club vs. Real Madrid HOY por La Liga; Los merengues van por todo

El Real Madrid se convirtió en uno de los equipos más grandes del fútbol de Europa, por lo que no solo es aquel que tiene más Champions League, sino que también se destaca en múltiples torneos internacionales. Actualmente, se posiciona en la segunda posición en La Liga, en donde ya compitió contra grandes clubes.

Aunque duró varios días en el primer lugar, su gran contrincante, el Barcelona, logró ganar el último encuentro deportivo con un marcador 3-1, llegando así a los 37 puntos y superando al grupo merengue. Lo que quiere decir que bajó al segundo puesto y esto no les gustó del todo a los hinchas, quienes piden a los jugadores ganar este partido para poder seguir avanzando y recuperar el primer puesto.

Hora y dónde ver en VIVO Athletic Club vs. Real Madrid

Este miércoles el Athletic Club recibe al Real Madrid en la fecha 19 de La Liga de España, por lo que hay una gran expectativa respecto a lo que podría ser este partido que le daría tres puntos al gran ganador. Los dos quieren ganar; por un lado, los merengues quieren avanzar para superar a su gran contrincante, el Barça, mientras que el Athletic quiere avanzar a las primeras posiciones.

El partido entre Athletic Club vs. Real Madrid se podrá ver HOY en VIVO por la señal de ESPN en Disney+ desde la 1:00 P.M. Este sería uno de los encuentros más importantes de la fecha, que se va a jugar en el Estadio San Mamés en Bilbao, España.

Para muchos, este encuentro es considerado como un viejo clásico, pues sería el 189.º partido en el que se enfrentan los clubes de la primera división de España desde 1929. Por lo que se espera que el estadio esté completamente lleno durante la tarde de este miércoles en el encuentro deportivo.

Durante los últimos encuentros deportivos, el Real Madrid logró quedarse con la victoria, por lo que uno de ellos fue el 20 de abril y otro el cuatro de diciembre del 2024. Los dos partidos fueron parte de todo lo relacionado con el torneo de La Liga.