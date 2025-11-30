Así quedó la tabla de equipos con más Copas Libertadores tras el triunfo de Flamengo ¿Cómo va Colombia?

La Copa Libertadores de América es una de las más importantes que se entrega en Sudamérica, por lo que cientos de equipos de esta zona del mundo luchan para poder conseguir al menos una a lo largo de su historia. El pasado sábado 29 de noviembre del 2025 se celebró la final del 2025 entre Palmeiras y Flamengo, en donde los dos clubes de Brasil querían quedarse con el triunfo.

Lo único que se sabía era que de alguna manera, el título si o si iba a sumar a la historia de Brasil. Tras un partido en donde los dos tuvieron varias oportunidades de marcar, el gran ganador de la fecha fue Flamengo, el equipo del colombiano Jorge Carrascal que hizo historia al llevarse otro triunfo.

Leer más: Estos serán los 2 finalistas de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Repite Santa Fe?

Así quedó la tabla de equipos con más Copas Libertadores de sudamérica

Este es el séptimo triunfo que consigue un equipo de Brasil, por lo que hay varias novedades que sorprenden a todos los fans de este torneo internacional. Es importante mencionar que el primero lo consiguió en el 2019 y desde entonces, brilla cada año.

Actualmente, Brasil y Argentina comparten el primer puesto, cada uno con 25 títulos, aunque el título se lo llevaba el equipo albiceleste, con el triunfo de Flamengo, Brasil logró igualarlos rapidamente.

Seguir leyendo: ¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz en la Champions League? Estos son los partidos que se pierde por sanción

Seguido de estos, se encuentra Uruguay que tiene en total ocho títulos, seguido muy de cerca por Colombia, Paraguay y Ecuador, quienes pese a que no han brillado mucho en los últimos años, sí tuvieron momentos de gloria. Siendo así, estos son los equipos con más triunfos en la Copa Libertadores de América.

1- Independiente (Argentina): 7 títulos

2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4- Flamengo (Brasil): 4 títulos

River Plate (Argentina): 4 títulos

Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos



5- Palmeiras (Brasil): 3 títulos

San Pablo (Brasil): 3 títulos

Santos (Brasil): 3 títulos

Gremio (Brasil): 3 títulos

Olimpia (Paraguay): 3 títulos

Nacional (Uruguay): 3 títulos

6- Cruzeiro (Brasil): 2 títulos

Internacional (Brasil): 2 títulos

Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos