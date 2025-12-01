Estos son los partidos restantes del grupo A y B en la Liga BetPlay 2025-2; se acerca la gran final

Los partidos de la Liga BetPlay están muy cerca de llegar a su fin, por lo que ya se dieron a conocer algunos detalles de cómo se podría jugar la gran final. El pasado fin de semana, se conoció al equipo que lidera el grupo B, por lo que, tras ganarle a Santa Fe, el Deportes Tolima sería el más opcionado para llegar al esperado último partido del 2025.

Mientras que en el caso del Grupo A, en la noche del pasado domingo 30 de noviembre del 2025, el Junior de Barranquilla jugó contra Nacional y, aunque todo empezó de la mejor manera para los paisas, rápidamente todo cambió. De hecho, cuando solo faltaban unos minutos para que se acabara el encuentro deportivo, el cuadro tiburón logró superar al equipo antioqueño, terminando con un resultado 2-0.

Esto quiere decir que, si la final se hubiera definido en el último fin de semana de noviembre, el encuentro deportivo se daría entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima. Pese a eso, aún faltan algunos partidos para conocer si esto será así, por lo que tanto el grupo A como el B tienen pendientes varios partidos.

Partidos pendientes del grupo A y B de la Liga BetPlay 2025-2

Actualmente, el torneo se encuentra en la fecha 4, por lo que el grupo B ya jugó todos sus partidos. Entre ellos, Fortaleza vs. Bucaramanga y Tolima vs. Santa Fe.

Sin embargo, el grupo B solo lleva un partido, que fue el de Junior vs. Nacional el pasado domingo 30 de noviembre. Es importante mencionar que todos los partidos son de ida y vuelta, por lo que, total, los cuadrangulares van a tener seis fechas.

En la noche de hoy lunes se juega el último partido del grupo B en la fecha cuatro, por lo que el América de Cali enfrenta a Independiente Medellín en la noche de este lunes primero de diciembre del 2025. Aunque aún faltan otros partidos, este es definitivo para saber cuáles son esos equipos que todavía tienen oportunidad de seguir en la competencia.

Los próximos encuentros son los de la fecha cinco, que en el caso del Grupo A se van a realizar entre Junior de Barranquilla vs. América de Cali y Nacional vs. Independiente Medellín el próximo jueves cuatro de diciembre. Por otro lado, Fortaleza vs. Santa Fe y Bucaramanga vs. Tolima del grupo B el próximo miércoles 3 de diciembre.

Esto quiere decir que solo faltaría conocer la fecha en la que se van a jugar los partidos de la sexta fecha, aunque se dice que esto se podría dar el próximo siete de diciembre del 2025, durante la celebración de velitas. En este caso, los partidos serían América vs. Nacional, Medellín vs. Junior, Santa Fe vs. Bucaramanga y Tolima vs. Fortaleza.