Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay del grupo A y B ¿Quién va a jugar la gran final?

La Liga BetPlay 2025-2 está en su mejor momento, por lo que el grupo A y B están un poco apretados, pero cada vez falta menos para conocer el nombre de los equipos que van a jugar la gran final de la segunda temporada del torneo colombiano. El pasado sábado 29 de noviembre del 2025 fue el turno del grupo B, por lo que ya se conocen los equipos que habrían quedado eliminados definitivamente de la liga.

Con un marcador 1-0, Tolima logró conseguir la gran victoria y llevarse los tres puntos, dejando a Independiente Santa Fe, club de la capital, sin ninguna posibilidad de avanzar a la gran final. Por lo que ahora, el equipo Pijao y Bucaramnaga son los únicos que podrían avanzar a la siguiente ronda en cuanto al grupo B.

En el caso del A, el domingo 30 de noviembre del 2025 se va a celebrar el partido entre Junior y Atlético Nacional, quienes son cabeza de grupo. Mientras que América de Cali e Independiente Medellín se enfrentan el próximo lunes primero de diciembre del 2025, con el fin de poder avanzar en la competencia.

Sin embargo, ya hay algunas predicciones sobre cuáles serían las selecciones que avanzarían a la siguiente ronda, pues según los números, se dice que a la gran final podría ir el Junior de Barranquilla o Atlético Nacional en caso que lleguen a ganar el encuentro de este domingo. Por ahora, la tabla de posiciones de los dos grupos de la Liga BetPlay 2025-2 va de la siguiente manera.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-2 tras el partido de Junior vs. Nacional

Grupo B

Deportes Tolima 10 puntos

Atlético Bucaramanga 7 puntos

Independiente Santa Fe 3 puntos

Fortaleza CEIF 3 puntos

Grupo A

Junior de Barranquilla 8 puntos

Atlético Nacional 5 puntos

América de Cali 4 puntos

Independiente Medellín 1 punto

Hay que tener en cuenta que esto puede cambiar en cualquier momento, por lo que hay dos equipos que tienen punto invidible. En el caso del grupo A es el Independiente Medellín que está en el último puesto, mientras que en el lado B es el Deportes Tolima.

Después de que se jugará el partido entre el Junior de Barranquilla y Nacional, el tibuón se queda con los tres puntos. Si la final fuera el lunes 01 de diciembre, sería entre Tolima vs. Junior.