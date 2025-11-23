El grave error cometido por el Real Madrid en homenaje a Diogo Jota: tuvieron que pedir disculpas

Diogo Jota ha sido uno de los nombres protagonistas de noticias tristes en el mundo del fútbol durante este 2025. El jugador portugués del Liverpool falleció en un grave accidente automotriz hace pocos meses.

Este joven deportista llenó de luto al fútbol, el cual ha rendido incontables homenajes tanto a él, como a su hermano André Silva, quien también falleció en este suceso.

De hecho, una de estas muestras de respeto tuvo lugar este 23 de noviembre, luego de que el Real Madrid proyectara un video con la imagen de Diogo Jota, pero, con un error que causó revuelo en redes sociales.

El grave error cometido por el Real Madrid en homenaje a Diogo Jota

Hace pocas horas el Real Madrid llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria, donde se trataron varios temas de actualidad. Allí dijo presente Florentino Pérez, presidente del club, y también se aprovechó para rendir homenaje a figuras como Diogo Jota.

Esta muestra de cariño por el difunto futbolista se dio con un video donde se veía su imagen, pero, erróneamente también la de André Silva, futbolista del Elche, quien comparte nombre con el fallecido hermano de Jota.

Claramente esta equivocación causó revuelo en redes, y el propio club tuvo que pedir disculpas por esta insólita equivocación.

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, pidieron disculpas por un error cometido en un vídeo proyectado en la Asamblea General Ordinaria del club, cuando entre las personalidades fallecidas confundieron al jugador del Elche, André Silva, con el hermano de Diogo Jota.

“El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”, publicó el club en su cuenta oficial en ‘X’.

🚨😳𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid have apologized to Elche and their player André da Silva.



The club mistakenly used his image instead of that of André Silva, brother of Diogo Jota in a tribute video. pic.twitter.com/dAqP31CvN2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025

Durante la Asamblea General, el propio Florentino Pérez quiso expresar las disculpas antes de responder a las preguntas de los socios tras el informe del presidente como primer punto del orden del día. El presidente lamentó un “error humano” en la confusión de los dos futbolistas.

CON INFORMACIÓN DE EFE