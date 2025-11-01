Esta sería la millonada que gana Vinicius Jr en el Real Madrid; nadie se lo esperaba

El Real Madrid es uno de los equipos más grandes del mundo, por lo que tiene 15 Champions League, convirtiéndolo en el más veces campeón de los torneos en Europa. Por lo que, año tras año, los directivos de este grupo, trabajan para traer a los mejores jugadores, que esté a la altura de este club, que, sin duda, se convirtió en el sueño de todo deportista junior.

Una de las grandes estrellas del Real Madrid en este 2025, es Vinicius Jr., el jugador brasilero que no solo se ha convertido en uno de los máximos goleadores, sino que su talento logró sorprender a todos los fans del buen fútbol. El delantero es considerado uno de los mejores, quien no solo brilla en Europa, sino en otros países, en donde quieren contar con su presencia en algún club local.

Leer más: Álvaro Carreras vuelve al Real Madrid; ¿cuánto costó su fichaje?

¿Cuánto gana Vinicius Júnior en el Real Madrid?

Sin duda, Vinicius se convirtió en una de las mejores cartas del Real Madrid en cada partido, por lo que no solo es uno de sus anotadores, sino que también, suele ser de esos que siempre se destacan en cada partido, llegando a ser una de las figuras. Xabi Alonso cuenta indiscutiblemente con este jugador, quien en ocasiones, al estar en el campo con Mbappé, logra crear uno de los dúos más temidos en los torneos.

A sus 17 años logró hacer historia con el Flamengo, por lo que pese a quedar fuera de la gran final, su equipo logró dar la vuelta en el Maracaná en el 2017. Esto hizo que varios cazatalentos se fijaran en él, llegando al equipo merengue en julio del 2018.

Seguir leyendo: Mbappé vestirá mítico dorsal en el Real Madrid: ¿qué número usará?

Actualmente, el jugador es una de las grandes estrellas del Real Madrid, por lo que, según medios internacionales, podría llegar a ganar una suma de 421.700 dólares a la semana, algo que supera el salario de varios jugadores extranjeros. Esto quiere decir, que en el mes sería un poco más de 21 mil dólares, convirtiéndose en uno de los cinco mejores pagos del club.

Siendo superado solo por Kylian Mbappe con más de 32 mil dólares al mes, David Alaba con 23 mil y Jude Bellingham, que se dice, tendría ingresos muy parecidos a los de Vinicius. Por ahora, no se conoce que tenga planes para salir del club merengue, por lo que se dice que quien quiera sacarlo, tendría que ofrecer una alta suma.