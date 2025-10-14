Barcelona pierde por lesión a una de sus figuras: se perdería ‘El Clásico’ contra el Real Madrid

El delantero polaco Robert Lewandowski del Barcelona sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick.

En el comunicado emitido por el club azulgrana no se determina el periodo de baja, pero en función de la gravedad de la misma, difícilmente podrá estar disponible para el Clásico ante el Real Madrid, que se jugará el próximo 26 de octubre.

Más noticias: ¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre

El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo.

El Barcelona enfrenta ‘El Clásico’

Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.

Claramente, cada una de estas lesiones preocupa a los fanáticos del Barcelona, sobre todo por la cercanía del ‘Clásico’ en España.

El Barcelona volverá a chocar con su acérrimo rival, el Real Madrid, el próximo 26 de octubre, en lo que será un partido clave para la actualidad de La Liga en España.

Estas bajas afectan al Barcelona, especialmente por no poder contar con la presencia de jugadores claves, como Robert Lewandowski.

Más noticias: Histórico estadio de fútbol en Italia estaría apunto de ser demolido: esta es la curiosa razón

A pesar de esto, los seguidores del equipo ‘blaugrana’ confían plenamente en conseguir una victoria, que les permita situarse como líderes de la tabla de La Liga en España, la cual por el momento marcha de la siguiente manera:

1- Real Madrid – 21 puntos

2- Barcelona – 19 puntos

3- Villarreal – 16 puntos

4- Real Betis – 15 puntos

5- Atlético de Madrid – 13 puntos

6- Sevilla – 13 puntos

7- Elche – 13 puntos

8- Athletic Club – 13 puntos

9- Espanyol – 12 puntos

10- Deportivo Alavés – 11 puntos

11- Getafe – 11 puntos

12- Osasuna – 10 puntos

13- Levante – 8 puntos

14- Rayo Vallecano – 8 puntos

15- Valencia – 8 puntos

16- Celta de Vigo – 6 puntos

17- Real Oviedo – 6 puntos

18- Girona – 6 puntos

19- Real Sociedad – 5 puntos

20- Mallorca – 5 puntos

Por el momento, ambos equipos deberán afrontar un choque más en La Liga antes de ‘El Clásico’. El Real Madrid se medirá al Getafe, y el Barcelona al Girona.

CON INFORMACIÓN DE EFE