¿Por qué no habrá fecha este fin de semana de la Liga Betplay 2025 II? Esto se sabe

La Liga BetPlay DIMAYOR es la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, organizada por la DIMAYOR. En 2025 se juega bajo un formato semestral – Apertura y Finalización -, en el que 20 equipos compiten en una fase de todos contra todos para luego avanzar a los cuadrangulares semifinales y finalmente a una final para definir el campeón.

En el torneo de Finalización del 2025, la tabla está muy pareja: equipos como Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Fortaleza lideran con 34 puntos cada uno, seguidos por otros aspirantes fuertes como Deportes Tolima con 32. Sin embargo, a pesar de tener todo organizado, existen contratiempos que no estaban previstos.

¿Qué pasó con la fecha 19 de la Liga Betplay?

La DIMAYOR anunció una serie de modificaciones en el calendario del fútbol colombiano, luego de los inconvenientes presentados con la Comisión Local de Bogotá, que no autorizó la realización del partido entre América de Cali y Boyacá Chicó.

Por esta razón, la jornada que estaba prevista para disputarse entre el 1 y el 3 de noviembre fue aplazada para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre. Durante esas fechas iniciales se jugarán, en su lugar, las semifinales de ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025.

Asimismo, el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga, fue reprogramado para el 6 de noviembre. Finalmente, la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 se disputará entre el 12 y el 13 del mismo mes, ajustando el cronograma de la recta final del campeonato.

Así va el torneo:

Tabla de posiciones: