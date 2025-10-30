¡Millonarios aún tiene chances! Las cuentas que podrían llevarlo a los cuadrangulares de la Liga

Millonarios empató 0-0 frente a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025. El resultado dejó un sabor amargo entre los hinchas y jugadores, ya que ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en un partido que era clave para seguir con la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales.

El encuentro estuvo aburrido y con pocas emociones. Ambos equipos mostraron imprecisiones constantes, poco ritmo y escasa claridad ofensiva. El tridente azul conformado por Mackalister Silva, Beckham David y Leonardo Castro no logró conectarse en ataque, mientras que Dayro Moreno, figura del Once Caldas, tampoco tuvo una actuación destacada.

Con este empate, Millonarios llegó a 22 puntos y se mantiene en la casilla 13 de la tabla. Once Caldas, por su parte, quedó con 23 unidades. Así las cosas, el equipo embajador se aleja cada vez más de la clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, aún existe una pequeña posibilidad de mantenerse vivo en el campeonato.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares?

A falta de dos fechas para que termine la fase del todos contra todos, Millonarios debe ganar los seis puntos que le restan si quiere mantener viva la ilusión. Los dirigidos por Hernán Torres debe cerrarán las últimas fechas con dos partidos como visitante: primero ante Envigado y luego frente a Boyacá Chicó.

Aunque el panorama no pinta fácil, con 28 puntos, Millonarios todavía podría meterse en el grupo de los ocho, siempre y cuando se den una serie de resultados favorables en los compromisos de los equipos que hoy están por encima del Embajador en la tabla.

Estos son los escenarios que tendrían que cumplirse para que Millonarios clasifique:

Águilas Doradas debe perder sus dos partidos ante Atlético Nacional y Deportes Tolima, quedando con 27 puntos.

debe perder sus dos partidos ante Atlético Nacional y Deportes Tolima, quedando con 27 puntos. Alianza FC tendría que caer ante Boyacá Chicó y empatar con Santa Fe, también quedando con 27 puntos.

tendría que caer ante Boyacá Chicó y empatar con Santa Fe, también quedando con 27 puntos. Santa Fe no debería ganar ninguno de sus dos encuentros (ante Deportivo Cali y Alianza FC), sumando máximo 27 puntos.

no debería ganar ninguno de sus dos encuentros (ante Deportivo Cali y Alianza FC), sumando máximo 27 puntos. Llaneros FC tendría que conseguir como máximo dos puntos de nueve posibles frente a Nacional, Tolima y Envigado.

tendría que conseguir como máximo dos puntos de nueve posibles frente a Nacional, Tolima y Envigado. América de Cali no debería sumar más de cuatro puntos en sus duelos contra Boyacá Chicó, Unión Magdalena e Independiente Medellín.

no debería sumar más de cuatro puntos en sus duelos contra Boyacá Chicó, Unión Magdalena e Independiente Medellín. Once Caldas no puede ganar los dos partidos restantes ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali; máximo podría llegar a 27 puntos.

En resumen, Millonarios no solo necesita ganar todo lo que le queda, sino también esperar una combinación casi perfecta de resultados para que varios rivales tropiecen. Aunque el camino es complicado, estos resultados matemáticos le darían la milagrosa clasificación al cuadro Azul.