Sorteo de la Champions League: estos son los rivales de Real Madrid, Bayern Munich y más

Este 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League. Esta legendaria competencia europea se prepara para una nueva temporada llena de grandes emociones en el viejo continente.

Luego de una edición en la que resultó ganador el Paris Saint-Germain, varios equipos históricos se preparan para volver a dominar el fútbol de Europa, en la temporada 2025-26.

En este caso, les contamos los resultados de un sorteo que dejó varios partidos imperdibles en su primera fase.

Así quedó el sorteo de la Champions League

Como se ha hecho costumbre cada año, leyendas del fútbol mundial se congregaron nuevamente para realizar el sorteo de la Champions League.

Este torneo volvió a presentar cada uno de sus equipos clasificados, los cuales estaban divididos en 4 bombos, para sortear y definir sus rivales en la liguilla.

Cabe recordar que esta competencia cambió de formato en el año pasado, y ya no presenta los 8 grupos que dividían a los 32 equipos como de costumbre.

Ahora esto se trata de una liguilla, en la que cada equipo deberá enfrentar a 8 clubes, para así conseguir puntos que lo posicionen de buena manera en una tabla general.

Este sorteo presentó algunos partidos imperdibles, como el caso del Real Madrid, el cual enfrentará al Manchester City, el Liverpool y la Juventus.

El calendario completo del equipo blanco es el siguiente:

– Manchester City (L)

– Liverpool (V)

– Juventus (L)

– Benfica (V)

– Marseille (L)

– Olympiacos (V)

– Monaco (L)

– Kairat Almaty (V)

El Bayern Munich de Luis Díaz tendrá el siguiente cronograma de partidos en la primera ronda:

– Chelsea (L)

– Paris Saint-Germain (V)

– Club Brugge (L)

– Arsenal (V)

– Sporting de Portugal (L)

– PSV (V)

– Union SG (L)

– Pafos (V)

Para el Barcelona, el calendario presenta partidos complejos ante Paris Saint-Germain y Chelsea, los cuales se cierran de la siguiente manera:

– Paris Saint-Germain (L)

– Chelsea (V)

– Eintracht de Frankfurt (L)

– Club Brugge (V)

– Olympiacos (L)

– Slavia Praha (V)

– Copenhagen (L)

– Newcastle United (V)

El sorteo se completó con los siguientes calendarios para cada uno de los equipos:

Se espera que en las próximas semanas se revelen las fechas exactas de estos partidos.