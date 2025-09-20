Linda Caicedo no asistiría a la gala del Balón de Oro: este sería el insólito motivo

La gala del Balón de Oro 2025 está muy cerca de suceder. Uno de los mayores premios en la historia del balompié volverá a ser entregado, al igual que varios galardones para destacar la temporada de figuras del fútbol masculino y femenino.

Varios astros del balompié mundial se reunirán para repasar lo más destacado del fútbol durante el año 2024 y lo que va de 2025.

Sin embargo, hay una figura que no estaría presente en esta gala y es, nada más y nada menos que, Linda Caicedo, la colombiana presente del Real Madrid y aquí les contamos la razón.

Linda Caicedo no asistiría a la gala del Balón de Oro

Aunque el Balón de Oro es uno de los galardones más grandes del mundo del fútbol, sus organizadores no tienen buena relación con el Real Madrid.

El equipo blanco protestó durante la gala del año pasado, luego de que polémicamente se optara por darle este premio a Rodri Hernández, del Manchester City, en lugar de Vinicius.

Para mostrar su descontento, los españoles no enviaron ningún jugador de su delegación a esta gala, a pesar de tener varios nominados.

Se espera que este acto se repita durante este año, incluso a pesar de que el Balón de Oro envió algunos mediadores al club.

Aun así, no habría acuerdo, y el equipo blanco junto a sus jugadores se ausentaría de este premio, lo que no permitiría asistir a varias figuras como Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, y por supuesto, Linda Caicedo.

Cabe recordar que la delantera colombiana está nominada al Premio Kopa a mejor jugadora joven de la temporada.

Por el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del Real Madrid respecto a esta situación, pero todo apuntaría a que el club blanco se ausentará un año más.

¿Cuándo será la gala?

Sin lugar a dudas, la gala del Balón de Oro es uno de los eventos más importantes del año en el fútbol, por lo que los fanáticos están claramente atentos a este premio.

En caso de que desee seguirla, puede hacerlo el próximo 22 de septiembre, cuando se lleve a cabo la entrega de este importante galardón y más premios claves del balompié.