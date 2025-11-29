Hora y dónde ver en VIVO la final de la Copa Libertadores; Palmeiras enfrenta a Flamengo

Palmeira y Flamengo van por toda, por lo que los dos grupos están a la expectativa de todo lo que será la final de la Copa Libertadores de este sábado 29 de noviembre del 2025. El partido se va a desarrollar en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, a las 4:00 P.M. hora Colombia.

Hay una gran expectativa respecto a lo que será el encuentro deportivo, teniendo en cuenta que los dos equipos tuvieron una actuación de lujo para poder llegar a estas alturas del torneo. Además, hay cuota colombiana, por lo que en Flamengo se encuentra jugando Jorge Carrascal, quien espera marcar en este importante partido para su club.

Hora y dónde ver en VIVO la final de la Copa Libertadores Palmeiras vs. Flamengo

Llegó la hora de la gran final de uno de los torneos más importantes del continente y en esta oportunidad, por séptima vez seguida, un club de Brasil logra llegar a este anhelado encuentro. Por lo que en esta oportunidad sin duda lograron brillar y los dos clubes vienen con sed de triunfo, así que harán hasta lo imposible para coronarse campeones.

El gran campeón se va a quedar no solo con la copa, sino que va a poner su nombre en uno de los trofeos más importantes del fútbol a nivel internacional. Sino que también tendrá la oportunidad de llevarse el millonario premio de 24.000.000 dólares, que, sin duda, no les cae para nada mal.

La final de la Copa Libertadores será el sábado 29 de noviembre del 2025 a las 4:00 p.m., hora Colombia, y va a tener transmisión en VIVO por ESPN en Disney+. Lo que quiere decir, que cientos de personas se podrán conectar con el partido más importante del momento en Brasil, en donde hay gran expectativa sobre el juego.

Los equipos se enfrentaron por última vez el 19 de octubre del 2025, por lo que en esa oportunidad, Flamengo logró quedarse con el triunfo con un resultado 3-2 en el Maracaná. Por lo que esto marca un precedente sobre lo que será el nuevo juego