Así quedó la tabla de los cuadrangulares 2025-II tras empate entre Junior y Atlético Nacional

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional fueron protagonistas en los cuadrangulares el pasado 26 de noviembre. El ‘verdolaga’ y el ‘tiburón’ dividieron puntos en un partido clave donde ambos dejaron todo sobre el campo.

En un escenario donde ambos equipos debían buscar la victoria, el resultado fueron tablas, ante una incesante búsqueda de llevarse la victoria en este choque.

Claramente este partido generó cambios en la tabla de clasificación, y aquí les contamos los detalles de la actualidad en los cuadrangulares.

La jornada de cuadrangulares del 26 de noviembre

Taal y como ha sido en las últimas semanas, el fútbol colombiano ha presentado una gran cantidad de emociones. Los cuadrangulares han llegado y los clubes dan todo por conseguir el pase a la final.

Clubes de gran nivel han batallado en partidos imperdibles, y han logrado victorias que le han permitido dar permitido dar paso hacia adelante.

Por un lado, Atlético Nacional ha demostrado gran potencia sobre la cancha, lo que le ha permitido obtener resultados positivos, tal y como también ha sido en el caso del Deportes Tolima.

Por el momento, la tabla de posiciones de los cuadrangulares marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 5 puntos

2- Atlético Nacional – 5 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- América de Cali – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Claramente el empate entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla deja todo abierto, y permite un sinfín de posibilidades en el grupo A.

La jornada 3 de los cuadrangulares tendrá su cierre este 27 de noviembre cuando América de Cali se mida al Independiente Medellín.

¿Cuándo se jugarán los próximos partidos?

Particularmente, la continuación de estos cuadrangulares se dará con la fecha 4, la cual dará inicio el próximo 29 de noviembre con los siguientes encuentros.

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe – 29 de noviembre

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga – 29 de noviembre

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional – 30 de noviembre

Independiente Medellín vs América de Cali – 1 de diciembre

Finalmente cabe recordar que el cierre de este torneo del campeonato en Colombia está pautado para el próximo 14 de diciembre.