Cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II: estos son los partidos del 29 y el 30 de noviembre

La Liga BetPlay 2025-II ha presentado grandes emociones para los amantes del fútbol colombiano. Equipos de gran peso y nivel han destacado y confían en poder llegar a una nueva final de este torneo.

Cada club ha demostrado su talento en esta fase, la cual se mantiene sumamente igualado, y con un pronóstico reservado respecto a sus líderes y clasificados.

Durante este último fin de semana de noviembre volverán a haber emociones imperdibles con partidos que se vivirán por todo lo alto. Por ello aquí les tenemos la programación de encuentros.

Así van los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Varios amantes del balompié en Colombia han disfrutado del semestre 2 del 2025. Luego de una larga fase de todos contra todos, todo se ha resumido en 8 equipos.

Clubes de talento sobresaliente han destacado y empiezan a perfilarse a finalistas gracias a sus resultados obtenidos y sus capacidades.

Luego de un debut inconsistente para algunos equipos, y empates que demuestran la igualdad de esta fase, les contamos que los cuadrangulares marchan de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 5 puntos

2- Atlético Nacional – 5 puntos

3- América de Cali – 4 puntos

4- Independiente Medellín – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Ante esto, todo podría empezar a definirse durante este fin de semana, cuando se presente la fecha 4. Los partidos estipulados para estas fechas del 29 y 30 de noviembre son:

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe – 29 de noviembre

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga – 29 de noviembre

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional – 30 de noviembre

Del mismo modo, la jornada se completará el 1 de diciembre cuando Independiente Medellín se mida al América de Cali para dar cierre a la fecha 4.

Sin lugar a dudas estos partidos presentarán una gran cantidad de emociones para los amantes del balompié, con el objetivo de dar con los flamantes finalistas del fútbol en Colombia para el 2025-II.

Cabe recordar que el gran cierre de este torneo está planteado para el próximo 14 de diciembre. En dicha fecha, los amantes del fútbol podrán disfrutar del nuevo líder del FPC, tras la coronación de Santa Fe en el 2025-I.