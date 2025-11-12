Hora y dónde ver en VIVO el sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2

Cada vez falta menos para que se acabe el torneo de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que cientos de personas están al tanto de todo lo que va a pasar en el fútbol profesional colombiano que tiene emocionados a todos los hinchas. El próximo jueves 13 de noviembre del 2025 se van a dar a conocer cómo van a quedar las llaves para lo que queda del torneo y finalmente conocer al gran campeón.

Según dio a conocer la Dimayor, ya se tiene todo listo para conocer cómo se van a dar los partidos finales de la Liga BetPlay 2025-2. Todo esto, después de que se jueguen los últimos partidos, en donde se van a conocer finalmente a los ocho mejores equipos que van a disputar la última fase del torneo.

Leer más: Última fecha de la Liga BetPlay 2025-II: horarios y equipos clasificados a cuadrangulares

Hora y dónde ver en VIVO el sorteo de La Liga BetPlay 2025-2

El jueves 13 de noviembre del 2025 se va a disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que esta es la última antes de poder conocer cómo se van a dar los cuadrangulares finales. Ya se conocen varios de los equipos que, sin duda, van a estar en la siguiente ronda, mientras que otros, aún están a la espera de los resultados para saber si pueden o no clasificarse.

Es importante recordar que los equipos que ocupen los dos primeros puestos, serán cabezas de grupos A y B, por lo que era de suma importancia sumar en cada uno de los encuentros deportivos. Además, según esto, se podrán conocer cuáles serán locales en primera ronda y dónde se daría la gran final del torneo.

Seguir leyendo: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2 ¿Millonarios en los ocho?

Los partidos decisivos se van a jugar el próximo jueves 13 de noviembre del 2025 a las 7:00 p.m., todos darán inicio al mismo tiempo con el fin de que acaben a la misma hora para poder conocer a los finalistas y dar inicio al sorteo. Sin embargo, en caso de que algo extraordinario ocurra, se tendrá que esperar hasta que todos los partidos culminen.

El sorteo de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay se va a realizar el próximo jueves 13 de noviembre del 2025 a las 9:15 p.m. y tendrá transmisión en VIVO en el canal Win Sports.