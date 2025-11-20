Hora y dónde ver en VIVO el clásico de la fecha Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga BetPlay 2025-2

Como si se tratara de una repetición, nuevamente Atlético Nacional vs. América de Cali se encuentran
frente a frente para poder sumar puntos y poder llegar a la tan anhelada final de la Liga BetPlay 2025-2. Los equipos ya se encontraron el pasado fin de semana en medio de la semifinal de la Copa Colombia, en donde los paisas lograron sobresalir
y quedarse con el cupo a la final.
Pese a eso, esta sería una nueva historia, en donde los dos equipos tendrán que demostrar que tienen todo para poder avanzar en este torneo. El partido se va a realizar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín,
por lo que es la oportunidad perfecta para que los paisas puedan tomar algo de ventaja y se lleven los tres puntos.
Sin embargo, los escarlatas no les van a dejar este trabajo fácil, por lo que han mencionado que se vienen preparando para este encuentro y así poder avanzar en el torneo. Incluso, han mencionado que buscan llegar con todos los puntos a la tan anhelada
final para sumar una estrella más a su escudo.
Hora y dónde ver en VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali en los cuadrangulares finales
Nacional y América de Cali pertenecen al grupo 1 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2,
por lo que, después de que los paisas ganaran el partido de la semifinal de la Copa Colombia con un marcador 6-3,
ahora tendrán que dejar este resultado atrás para comenzar de nuevo. Es importante para ambos equipos poder conseguir el triunfo, pues solo así van a poder avanzar sin problema a la semifinal y a la final, que se dará en las próximas semanas.
El encuentro deportivo entre Atlético Nacional vs. América de Cali se va a realizar en la noche de este jueves 20 de noviembre de 2025 a las 7:30 p.m. y tendrá transmisión en VIVO por WinSports
Premium. Pero también lo puede escuchar por radio en la señal de Caracol Radio, para no perderse ningún detalle del encuentro.
Este sería el partido más importante de la fecha, en donde dos grandes se disputan los tres puntos. Después, Independiente Medellín va a enfrentar a Atlético Nacional el próximo domingo 23 de noviembre, a las 5:45 p.m.,
mientras que el América de Cali se encuentra contra el Junior de Barranquilla a las 8:00 p.m.