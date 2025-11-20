Hora y dónde ver partidos de fútbol para HOY jueves 20 de noviembre; Atlético Nacional va por todo

Este jueves 20 de noviembre se juegan varios de los partidos más esperados de la semana, ya que en el caso de la Liga BetPlay de Colombia, Atlético Nacional vs. América de Cali se vuelven a encontrar, después de todo lo que paso en la semifinal de la Copa Colombia 2025. En este caso, los equipos tendrán que demostrar que tienen todo para poder avanzar en los cuadrangulares de la liga, que les permita llegar a las finales.

La serie A de Brasil también está en uno de los momentos más importantes, por lo que varios de los equipos más importantes de dicho país, están listos para enfrentarse y avanzar en el campeonato. Durante esta semana, ya no se van a presentar amistosos internacionales, por lo que las selecciones entrarían en periodo de descanso hasta nuevo aviso.

Sin embargo, durante el fin de semana nuevamente se van a poder ver importantes encuentros, entre ellos la CONMEBOL Sudamericana, La Liga y La Premier League, que hace parte de los torneos más relevantes actualmente en Europa.

Hora y dónde ver los partidos de fútbol de HOY Jueves 20 de noviembre

Liga BetPlay 2025-2 WinSports+

Atlético Nacional vs. América de Cali 7:30 p.m.

Primera B de Colombia WinSports señal abierta

Real Cundinamarca vs. Boca Juniors de Cali 3:00 p.m.

Real Cartagena vs. Patriotras 5:10 p.m.

Liga MX ESPN

Pachuca vs. Pumas UNAM 8:00 P.M.

Tijuana vs. FC Juarez 10:00 P.M.

Liga de Paraguay (Televisión abierta)

Trinidense vs. Club Atlético Tembetary 3:00 p.m.

Nacional vs. Sportivo Ammeliano 5:30 p.m.

Campeonato Brasileño de Serie A ESPN

Juventude vs. Cruzeiro 2:00 p.m.

Bahía vs Fortaleza 4:00 p.m.

Corinthias vs. Sao Paulo 5:30 p.m.

Ceará vs. Internacional 7:30 p.m.

League One de Inglaterra

Peterborough United vs Stockport Country 3:00 p.m.

Liga de expansión MX (Televisión abierta)

Tepatitán FC. vs. Club Jaiba Brava 9:00 p.m.

Primera división de Honduras (Televisión abierta)

F.C. Motagua vs. Olancho 8:00 p.m.