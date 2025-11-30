Hora y dónde ver en VIVO Chelsea vs. FC Arsenal HOY por la fecha 13 de la Premier League

Este domingo 30 de noviembre está cargado de buen fútbol, por lo que se viene un nuevo encuentro que cientos de personas están ansiosas de ver. Se trata del juego entre el Chelsea vs. Arsenal. Los equipos se enfrentan en la fecha 13 de la Premier League 2025-26 y hay una gran expectativa por lo que será este partido, que promete emocionar a sus seguidores.

Los dos son equipos que tienen una jerarquía impresionante en la tabla de posiciones, por lo que son el primer y tercer lugar, haciendo que el encuentro sea mucho más emocionante. El Chelsea hasta ahora logró conseguir dos victorias consecutivas en el torneo, por lo que quiere obtener la tercera este domingo.

Por otro lado, el Arsenal se coronó como el gran líder de la jornada, pues logró ganarle al Bayern Múnich, equipo del colombiano Lucho Díaz, en su partido por Champions League. Hasta ahora, tienen en total 16 partidos invictos, sin perder en todos los torneos de Europa, una racha que, sin duda, quieren mantener.

Hora y dónde ver en VIVO Chelsea vs. Arsenal HOY

Todo está listo para que se desarrolle este juego que entusiasma a todos sus aficcionados, por lo que, en el caso de Colombia, las personas podrán ver la fecha 13 de la Premier League en ESPN por Disney Plus en VIVO desde las 11:30 a.m. El partido será en el estadio Stamford Bridge y, al parecer, ya no hay entradas para este encuentro.

Los dos van con mentalidad ganadora, pues en caso de que el Chelsea llegue a ganar el encuentro deportivo, pasaría a la segunda posición, siguiendo cada vez más de cerca al Arsenal. Pues uno cuenta con 23 puntos y el otro con 29, respectivamente.

Tras este partido, el Chelsea va a tener que enfrentar al Leeds United el 3 de diciembre, el Bournemouth el 6, Everton el 13, Newcastle United el 20 y finalmente Aston Villa el 27 de diciembre.

Mientras que, por el lado del Arsenal, va a tener que disputarse los puntos contra Brentford el 3 de diciembre, Aston Villa el 6, Wolverhampton el 13, Everton el 20 y termina con el Brighton and Hove el 27 de diciembre, esperando seguir en la primera posición para ese momento.