Hora y dónde ver en VIVO Bayern Múnich vs St. Pauli; Lucho Díaz en la Bundesliga

El fútbol europeo vuelve este fin de semana, por lo que cientos de personas están a la expectativa de la actuación de los colombianos en el torneo de la Bundesliga. En esta oportunidad, Lucho Díaz busca posicionarse como uno de los mayores goleadores, por lo que hasta ahora su actuación ha sido impecable.

Pese a eso, el Bayern Munich viene de la derrota de 3-1 contra el Arsenal por la Champions League, pero en esa oportunidad, Luis Díaz no pudo competir por la suspensión que le puso la FIFA por la expulsión contra el PSG. Por lo que en los próximos partidos por este torneo no va a poder participar, lo que quiere decir que, por ahora, solo va a estar en competencia los fines de semana.

Leer más: Hora y dónde ver en VIVO la final de la Copa Libertadores; Palmeiras enfrenta a Flamengo

Por lo que el colombiano le quiere demostrar al técnico Vincent Kompany que tiene todo para convertirse en el gran titular del equipo. Pues hasta ahora en los once partidos ha participado, en los cuales anotó en total seis goles e hizo cuatro asistencias.

Hora y dónde ver en VIVO Bayern Múnich vs. St. Pauli HOY

El partido entre el Bayern Munich vs St. Pauli se va a desarrollar el 29 de noviembre del 2025 por la fecha 12 de la Bundesliga y será a las 9:30 a.m. Este encuentro va a tener transmisión en vivo por Disney+ en ESPN, por lo que puede ingresar a ver el encuentro muy temprano.

Según lo que se dio a conocer en las últimas horas, el colombiano podría ser el gran titular, por lo que quieren que siga practicando para lo que sería su gran regreso a la Champions League. Pese a que no se sabe cuándo será, sí han mencionado que cada vez faltaría menos para el gran regreso.

Seguir leyendo: El porcentaje de opciones de clasificar para cada equipo en los cuadrangulares: ¿Hay esperanza para Santa Fe?

Por ahora, el Bayern Múnich se encuentra en la primera posición, con 31 puntos, 41 goles a favor y ocho en contra. Mientras que el St. Pauli está en la posición número 16 con 7 puntos, con 21 goles en contra y nueve a favor, un resultado bastante desalentador para el club.